Política Lula e Tarcísio trocam elogios: “Tem gente que não gosta de vê-lo do meu lado”

Por Redação O Sul | 27 de fevereiro de 2025

Os dois se encontram em um momento em que crescem as especulações sobre uma disputa entre eles em 2026. Foto: Ricardo Stuckert/PR Os dois se encontram em um momento em que crescem as especulações sobre uma disputa entre eles em 2026. (Foto: Ricardo Stuckert/PR) Foto: Ricardo Stuckert/PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva ressaltou nessa quinta-feira (27) as “convergências” com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), propôs novas parcerias com o bolsonarista e disse que a relação civilizada entre políticos de diferentes campos ideológicos é uma aula sobre democracia.

Os dois se encontram em um momento em que crescem as especulações sobre uma disputa entre eles pela Presidência da República em 2026. Lula e Tarcísio dividiram palanque político em Santos (SP), para lançar o edital de concessão do túnel Santos-Guarujá. A obra tem investimento estimado em R$ 6 bilhões, divididos igualmente entre o governo de São Paulo e o governo federal.

“É uma obra vital, possivelmente a mais importante do PAC no Estado de São Paulo e só foi possível por conta da atitude civilizada do governo de São Paulo e do governo federal”, disse Lula.

O presidente defendeu uma nova parceria com Tarcísio, para fazer um programa habitacional na Baixada Santista para acabar com as palafitas que ainda existem na região. Lula disse também que o governo federal investiu R$ 60 milhões no aeroporto do Guarujá e disse que esse recurso terá como reflexo mais investimentos para Guarujá, Santos e para o Porto de Santos. Lula ressaltou ainda o fato de sua gestão não ter privatizado o Porto de Santos.

Ao reiterar que é preciso deixar de lado as divergências políticas, Lula disse que está trabalhando da “forma mais civilizada possível com todos os governadores”. “Eu não tenho veto a nenhum governador, a nenhum prefeito”, disse.

“Isso é muito importante para ensinar o que é democracia nesse país. Tínhamos um presidente que não falava com nenhum governador, viajava e não conversava com ninguém. Eu sou exatamente o contrário”, afirmou, em referência ao ex-presidente Jair Bolsonaro, padrinho político de Tarcísio.

O encontro marcou uma das poucas vezes em que os dois estiveram juntos em agenda pública. Durante discurso, o governador, que chegou a ser vaiado, agradeceu Lula e ressaltou que o acordo para viabilização do túnel dá “exemplo” de que “é possível sentar na mesa” e “é possível construir”.

“É o dia que a gente mostra e dá o exemplo de que é possível sentar na mesa, é possível construir. Diferenças tem que ser deixadas de lado, para que a gente chegue num consenso, para que a gente possa atender a população”, disse Tarcísio.

Ao se referir pessoalmente ao presidente, o governador se lembrou de quando, em conversa, Lula lhe disse que estava na hora de deixar a disputa política de lado para “atender o cidadão”.

“Presidente, eu quero agradecer o senhor porque, desde o início, a gente teve as conversas sobre o túnel e o senhor colocou esse túnel como prioridade”, afirmou.

A construção do túnel foi motivo de embate entre o governo federal e estadual, uma vez que a idealização da obra foi de Tarcísio, mas parte dela ocorrerá com recursos federais.

“Penso que, mais do que a fala, a fotografia que foi tirada hoje, ela possivelmente marque um novo momento na história do Brasil”, disse Lula.

“Tarcísio, você está fazendo história nessa parceria que estamos construindo, pode ficar certo que o povo compreende o que estamos fazendo. Tem gente do lado do Tarcísio que não gosta de ver ele do meu lado, e tem gente do meu lado que não gosta de me ver do teu lado”, continuou o presidente. As informações são do portal de notícias Valor Investe.

