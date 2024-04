Notícias Lula elogia os irmãos Joesley e Wesley Batista durante visita à fábrica da JBS

Por Redação O Sul | 13 de abril de 2024

Em agenda ao Mato Grosso do Sul, petista faz aceno ao agronegócio. (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) elogiou os irmãos Joesley e Wesley Batista nesta sexta-feira, durante uma visita à fábrica da JBS, que os tem como conselheiros, no Mato Grosso do Sul. O chefe de Executivo afirmou ao discursar que a dupla é responsável por transformar o grupo “na maior empresa produtora de proteína animal do mundo”.

Em 2017, os irmãos tornaram-se alvo da Operação Lava-Jato — que voltou a ser criticada por Lula no mesmo evento — sob a suspeita de participação em esquema de propina envolvendo gestões petistas. A solenidade incluiu ainda afagos ao presidente por parte do governador bolsonarista Eduardo Riedel (PSDB), que disse ser uma “honra” recebê-lo no estado.

“Quero cumprimentar primeiro o seu Zé (José Batista Sobrinho, fundador da JBS), que conheci ainda no primeiro mandato, e não era tão grande como está hoje. Eu fico sempre muito orgulhoso quando alguém consegue vencer na vida, em qualquer que seja a sua atividade”, discursou Lula, antes de prosseguir. “Eu vou cumprimentar o Joesley, o Wesley, que são os herdeiros dele e os responsáveis por que essa empresa se transformasse na maior empresa produtora de proteína animal do mundo”.

Em seguida, Lula repetiu ataques anteriores à Lava-Jato. De volta à Presidência após vencer as eleições, o petista chegou a passar mais de 500 dias preso em decorrência da operação, entre 2018 e 2019.

“Nossos amigos chineses vieram fazer vistoria nesse frigorífico (da JBS) em 2018. Eu estava preso na Polícia Federal por conta da maior mentira já contada nesse País, que a história se encarregará de provar”, afirmou.

O evento ocorre duas semanas após os irmãos Batista retomarem espaço no Conselho de Administração da JBS, no movimento mais enfático em favor da dupla desde que foram citados em investigações da Lava-Jato por suposto recebimento de propina de lideranças petistas, emedebistas e tucanas durante cerca de dez anos. A empresa registrou crescimento recorde durante as gestões petistas, entre 2003 e 2016, período em que o PT teria operacionalizado um esquema de pagamento de propinas em troca de facilidades à empresa, conforme relatou o próprio Joesley Batista em entrevista à revista Época em junho de 2017.

“Joesley Day”

Um dos casos mais emblemáticos envolvendo Joesley implicou diretamente o ex-presidente Michel Temer. Em 2017, o empresário gravou uma conversa que teve com o então titular do Planalto na qual Temer supostamente dava aval para que Joesley mantivesse o pagamento de uma mesada a Cunha e ao doleiro Lucio Funaro para que os dois não fechassem delação premiada. O diálogo foi um dos principais tópicos do acordo de colaboração premiado firmada pelo próprio empresário posteriormente, e a sua divulgação ficou conhecida como “Joesley Day”. Temer chegou a ser denunciado pelo episódio, mas acabou absolvido na Justiça.

Afago de bolsonarista

No mesmo evento em que cobriu os irmãos Batista de elogios, Lula recebeu um afago do governador Eduardo Riedel (PSDB-MS), que se elegeu em 2022 alinhado ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O tucano foi enfático em agradecer a presença do presidente, vista como uma “honra” para o estado.

“Acho que a primeira palavra aqui hoje para vossa excelência é de gratidão. Em fevereiro de 2023, todos os 26 governadores foram chamados no Palácio do Planalto, e o presidente nos falou: ‘Cada governador do país pode escolher o que é prioritário no seu estado que vamos ajudar a construir. Nós viemos de uma eleição polarizada, mas temos que virar essa página do Brasil e temos que olhar para a frente’. Nós apresentamos sete projetos para o presidente Lula, e ele acatou os sete. E só no ano passado veio mais de R$ 1 bilhão para o estado investir em infraestrutura”, discorreu o governador.

Riedel se elegeu para o governo do estado apoiando-se em bandeiras bolsonaristas. Logo após a vitória, porém, em especial depois dos ataques de 8 janeiro de 2023, passou a defender uma terceira via fora dos campos polarizados.

