O presidente brasileiro e a primeira-dama Janja da Silva devem desembarcar em Brasília na tarde deste domingo (7). Foto: Reprodução

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) embarcou, na tarde deste sábado (6), de volta ao Brasil após sua viagem ao Reino Unido para participar da cerimônia de coroação do rei Charles III. O evento aconteceu pela manhã na Abadia de Westminster.

Na sexta-feira (5), o chefe de Estado brasileiro se encontrou com o primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, para uma reunião bilateral, em que foi anunciada uma contribuição do Reino Unido com o Fundo Amazônia. Nas redes sociais, o premiê disse que o país deve contribuir com 80 milhões de libras (cerca de meio bilhão de reais) para o Fundo.

Recepção do rei

No mesmo dia, Lula e outras autoridades foram recebidas pelo rei Charles III no Palácio de Buckingham. A embaixadora do Reino Unido no Brasil, Stephanie Al-Qaq, compartilhou foto de Lula cumprimentando Charles III. Ela descreveu o momento como “uma prova do imenso carinho do rei pelo Brasil e pelos brasileiros”. A primeira-dama Janja também estava presente.

O presidente brasileiro e a primeira-dama Janja da Silva devem desembarcar em Brasília na tarde deste domingo (7).

