6 de maio de 2023

Graham Smith, líder do grupo antimonarquista Republic, foi preso antes da coroação do rei Charles. (Foto: Reprodução)

A polícia britânica prendeu Graham Smith, líder do grupo antimonarquista Republic, antes da coroação do rei Charles III neste sábado (6), disse um porta-voz do grupo à agência de notícias Reuters.

A polícia não confirmou a prisão de Smith, mas afirma que quatro pessoas foram presas por suspeita de perturbação da ordem pública e mais três por posse de artigos para “causar danos” à operação policial.

O grupo Republic disse que cinco de seus apoiadores foram presos e centenas de cartazes foram apreendidos. Uma foto postada no Twitter mostrou Smith sentado no chão cercado por um grupo de policiais.

Harry Stratton, diretor do movimento Republic – que chegou ao local quando Smith e os outros foram detidos – disse ao jornal The Guardian: “Eles estavam recolhendo os cartazes e trazendo-os quando a polícia os deteve. Os caras perguntaram por que e eles disseram: ‘Nós diremos a você assim que revistarmos o veículo.’ Foi quando prenderam os seis organizadores”.

“Perguntamos com que base eles foram presos, mas eles não disseram”, destacou Stratton.

A Republic havia anunciado que montaria o maior protesto contra um monarca britânico na história moderna. O chefe da polícia de Londres, Mark Rowley, chegou a comentar na sexta-feira que a polícia tomaria medidas se os manifestantes tentassem “obstruir a diversão e a celebração” das pessoas.

Os manifestantes, vestidos com camisetas amarelas, exigem um chefe de Estado eleito e diziam que a família real não tem lugar em uma democracia constitucional moderna.

Alguns manifestantes antimonarquistas exibiram cartazes dizendo “privatize-os” e “abolir a monarquia, não o direito de protestar” e “Não é meu rei”.

Outras placas apresentavam uma foto de Meghan, esposa do filho de Charles, o príncipe Harry, com as palavras “a princesa do povo” e “Deus Salve o Rei” com uma foto de Pelé.

Embora os manifestantes estivessem em minoria em comparação com as dezenas de milhares reunidos nas ruas de Londres para apoiar o rei, as pesquisas sugerem que o apoio à monarquia está diminuindo e é mais fraco entre os jovens.

Uma pesquisa da YouGov no mês passado descobriu que 64% das pessoas na Grã-Bretanha disseram ter pouco ou nenhum interesse na coroação. Entre os de 18 a 24 anos, o número que manifestou pouco ou nenhum interesse subiu para 75%.

Desde que Charles se tornou rei em setembro passado, houve protestos em eventos reais. Ele foi questionado em um evento do Dia da Commonwealth na Abadia de Westminster em março e alvejado com ovos em York em novembro. Ativistas republicanos esperam que Charles seja o último monarca britânico a ser coroado. As informações são do portal de notícias G1.

