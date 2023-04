Política Lula embarca para Lisboa em primeira viagem à Europa do terceiro mandato

O roteiro ibérico, que terá compromissos até a próxima quarta-feira (26), marca uma nova etapa da política externa do governo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) embarca na noite desta quinta-feira (20) para Lisboa, ponto de partida de uma viagem por Portugal e Espanha – a primeira para a Europa de seu terceiro mandato.

O roteiro ibérico, que terá compromissos até a próxima quarta-feira (26), marca uma nova etapa da política externa do governo, após Lula priorizar os principais parceiros comerciais e vizinhos nas primeiras viagens do novo mandato.

“A visita do presidente está no contexto de relançamento das relações com a Europa e com o mundo. Na Europa, vamos começar por Portugal, é a porta de entrada do Brasil para a União Europeia”, disse a jornalistas a embaixadora Maria Luísa Escorel de Moraes, secretária de Europa e América do Norte do Ministério das Relações Exteriores.

Mercosul e União Europeia

Entre os temas que devem ser tratados estão a guerra na Ucrânia e o acordo entre Mercosul e União Europeia. O presidente tem insistido na criação de um grupo de países para intermediar a paz entre Ucrânia e Rússia, porém, foi criticado pela Casa Branca quando afirmou que EUA e Europa contribuem para a continuidade do conflito.

Em maio, Lula deve ir ao Reino Unido para coroação do rei Charles III, marcada para o dia 6. O presidente também foi convidado para um encontro com o primeiro-ministro Rishi Sunak.

Prêmio Camões

Lula concentrará a maior parte da agenda em Portugal, onde terá encontros com autoridades e entregará ao cantor e compositor Chico Buarque o Prêmio Camões. O cantor foi anunciado vencedor do prêmio em 2019, mas o então presidente Jair Bolsonaro se recusou a assinar o diploma.

Agenda em Portugal

Sexta (21): previsão de chegada a Lisboa;

Sábado (22): participa de cerimônia de boas-vindas com o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, e deposita flores no túmulo do poeta Luís de Camões, no Mosteiro dos Jerônimos, em Belém. Almoça com o primeiro-ministro português, António Costa, e participa da reunião da 13ª Cimeira Brasil-Portugal, cúpula bilateral retomada após sete anos. Os dois governos assinarão pelo menos 13 documentos, entre os quais, um acordo para equivalência de diplomas nos níveis fundamental e médio e outro para reconhecer carteiras de motorista.

Domingo (23): não há previsão de compromissos oficiais.

Segunda (24): viagem à cidade de Matosinhos, na região do Porto, para abertura do Fórum de Negócios Portugal-Brasil. Lula pode fazer a viagem em um KC-390, cargueiro militar fabricado pela Embraer, a fim de incentivar a venda das aeronaves. Retorna a Lisboa para a entrega do prêmio Camões a Chico Buarque.

Terça (25): Lula será homenageado em uma sessão solene da Assembleia da República Portuguesa.

Agenda na Espanha

Terça (25): viaja para Madrid para participar de um fórum empresarial. Existe a possibilidade de um encontro com o rei espanhol, Felipe VI.

Quarta (26): último compromisso da viagem deve ser uma reunião com o primeiro-ministro do país, Pedro Sánchez, seguida de uma cerimônia de assinatura de acordos.

Brasil e Espanha têm interesse na resolução dos impasses que adiam a implementação do acordo comercial entre Mercosul e União Europeia, já que os dois países assumirão ainda neste ano as chefias dos dois blocos. A política ambiental de Bolsonaro, que resultou na alta do desmatamento, dificultou a negociação.

O acordo Mercosul-União Europeia é negociado desde 1999. Vinte anos depois do início das conversas, em 2019, os blocos finalizaram as negociações comerciais e, um ano depois, os chamados aspectos políticos e de cooperação. Desde então, o acordo está em fase de revisão.

