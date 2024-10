Política Lula está “apto a exercer rotina de trabalho”, dizem médicos

Por Redação O Sul | 22 de outubro de 2024

Lula caiu em um banheiro da residência oficial da Presidência e bateu a região da nuca. Foto: Reprodução Lula estava sozinho no momento da queda e se assustou. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Os médicos que atendem o presidente Luiz Inácio Lula da Silva divulgaram nota em que informam que o exame de imagem realizado no petista nesta terça-feira (22) “está estável” na comparação com o anterior e que Lula “está apto a exercer sua rotina de trabalho”.

Lula retornou ao hospital Sírio-Libanês, em Brasília, nesta terça para a realização de exames em razão do acidente doméstico que sofreu no sábado (19) no Palácio da Alvorada. O presidente ficou na unidade hospitalar por cerca de uma hora. Ele deve ser submetido a um novo exame no prazo de 72 horas.

“O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve hoje, 22/10/2024, no Hospital Sírio Libanês, unidade Brasília, para reavaliação. O exame de imagem está estável em comparação ao anterior, com a programação de realizar novo exame de controle em 72 horas. Encontra-se apto a exercer sua rotina de trabalho”, diz comunicado da equipe médica.

A nota divulgada pelos profissionais de saúde não especifica para qual rotina de trabalho Lula está liberado, se isso inclui, por exemplo, despachos no Palácio do Planalto ou viagens de longa distância. Lula caiu em um banheiro da residência oficial da Presidência e bateu a região da nuca. Ele precisou levar cinco pontos no sábado e realizou exames de imagem, que foram repetidos.

No sábado, o presidente foi liberado para voltar para casa, mas orientado a cancelar viagens longas pelas próximas semanas – incluindo o embarque para a Rússia, onde participaria da reunião de cúpula do Brics. O petista, que tem 78 anos, realizou reuniões de trabalho na segunda-feira (21) e nesta terça no Alvorada.

O presidente comentou o acidente em uma conversa por telefone com Luiz Caetano, candidato do PT à prefeitura de Camaçari (BA).

“Estou bem, querido. Eu tive um acidente aqui, mas uma bobagem minha. Foi grave, mas não afetou nenhuma parte mais delicada. Eu tô cuidando, porque qualquer coisa na cabeça é muito forte”, disse o presidente.

“Então, eu estou aguardando, porque os médicos dizem que eu tenho que esperar, pelo menos, uns três, quatro dias, para eles saberem qual foi o estrago que fez a batida”, completou o presidente da República.

Lula ainda brincou com Luiz Caetano ao afirmar que precisa “sobreviver” para ir na posse do correligionário. Os eleitores de Camaçari – segunda cidade mais rica da Bahia – vão voltar às urnas no próximo domingo (27) para escolher entre Luiz Caetano e Flávio Matos (União Brasil). Na próxima semana, o presidente tem previsão de participar da COP da Biodiversidade em Cali, na Colômbia.

