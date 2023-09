Política Lula está perto de escolher mais um ministro do Supremo. A expectativa é a de que ele se decida por um nome com perfil político e próximo ao PT

Por Redação O Sul | 21 de setembro de 2023

O advogado-geral da União, Jorge Messias (E), e o ministro da Justiça, Flávio Dino (D), são tidos como favoritos. (Fotos: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva está perto de escolher mais um ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). A expectativa geral, em Brasília, é a de que Lula escolha um nome com perfil político, próximo ao PT.

O advogado-geral da União, Jorge Messias, e o ministro da Justiça, Flávio Dino, são tidos como favoritos. Correndo por fora, com apoio de aliados do centro, está o presidente do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas. Lula dá sinais de que não cederá a apelos na sociedade por mais mulheres e pretos no Supremo.

A postura do presidente faz sentido, pois essa decisão não trará nenhum custo imediato a ele. Três pesquisas recentes (Ipec, Datafolha e Ipespe) mostraram que a taxa de aprovação do governo continua estável em um nível relativamente alto. Há mais otimismo com a economia, e isso tem prolongado a lua de mel do governo.

Lula governa com mais facilidade nesse ambiente e tem respaldo de sua base no Congresso para indicações de cargos. O eleitor de esquerda pode ficar irritado ou decepcionado, mas não virará as costas para Lula por causa dessa decisão.

Mas esse ambiente relativamente tranquilo esconde problemas crônicos para a democracia brasileira. Entre eles, a politização do STF, que tem diminuído sua credibilidade perante a opinião pública há muitos anos, e que continua muito presente. As mesmas pesquisas que indicam popularidade alta para Lula trazem sinais de alerta – e se somam a queixas recorrentes da classe política sobre instabilidade jurídica e interferência do STF em temas legislativos.

