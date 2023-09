Rio Grande do Sul São Francisco de Paula recebe nesta sexta e sábado o 30º festival Ronco do Bugio

Por Redação O Sul | 21 de setembro de 2023

Com entrada franca, evento é realizado no CTG Rodeio Serrano. (Foto: Dilvugação)

Um dos ritmos musicais tradicionalmente associados ao Rio Grande Sul, o bugio é tema de festival que chega à sua 30ª edição nesta sexta-feira (22) e sábado em São Francisco de Paula (Nordeste gaúcho): o “Ronco do Bugio”. Durante o evento serão apresentadas 20 composições inéditas, com 88 autores, intérpretes e instrumentistas na disputa por um total de R$ 13 mil em prêmios.

O local escolhido é o Centro de Tradições Gaúchas (CTG) Rodeio Serrano, na rua Benjamin Constant nº 582 (região central da cidade. Com entrada franca, a programação tem início marcado para as 19h e inclui shows, bailes, seminário e jantar campeiro na noite de encerramento. Já no segundo e último dia as atividades serão iniciadas às 9h.

Confira, a seguir, os concorrentes selecionados. Outros detalhes estão site saofranciscodepaula.rs.gov.br.

Fase geral

– “Guri de São Chico. Autores: Paulo Ricardo Costa/Jones Andrei Vieira.

– “Tradições, Lendas e Crenças”. Autores: Mario Amaral/Juliano Moreno.

– “Bugio da Criúva”. Autores: Salvador Lamberty e Eri Côrtes.

– “Nos Bolichos de São Chico”. Autores: Luiz Ernando dos Reis e José “Zezinho” Claro.

– “Bugio do Grotão”. Autores: Luiz Fernando Villela e Betinho Oliveira.

– “A Minha Flor Colorada”. Autores: Claudionir Araújo Bastos e Renato Fagundes.

– “Versos de Estribo”. Autores: Mario Amaral e Juliano Moreno.

– “Ninguém Silencia o Bugio”. Autores: Henrique Fernandes e Felipe Goulart.

– “O Rio Grande me Entende”. Autores: Dionísio Costa e Pedro Neves.

– “Prosa de Gaita e Bugio”. Autores: Rodrigo Rodrigues, Jeferson Braz Madruga e Rivelino Rodrigues.

Fase Local

– “Te Apresento o Bugio”. Autores: Douglas Schwaab, Bira Reis, Luiz Fernando da Silva e Yuri Duarte

– “Último Bugio”. Autores: Cirilo Schuch e Bruno Costa Campeiro

– “Vertente”. Autores: Cirilo Schuch e Bruno Costa Campeiro.

– “Pra Roncar em São Francisco”. Autores: Thomás Trentin e Cristiano Martins dos Santos

– “Reviver Querência”. Autor: Eduardo Gomes.

– “Sou Serrana, Sou Mulher”. Autor: Eduardo Gomes.

– “Bugio Nos Galhos”. Autor: Jair Marcos Lopes.

– “De Sangue Serrano”. Autores: Paulo Ricardo Costa e Luís Fernando da Silva.

– “São Chico Orgulho em Viver”. Autores: Ariel Reis e Ubiratã Reis.

– “Sonhei Que Era Gaiteiro”. Autores: Luís Fernando da Silva e Thomaz Schuch.

(Marcello Campos)

2023-09-21