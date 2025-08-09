Sábado, 09 de agosto de 2025

Leia a edição de hoje aqui

Notícias Lula fala por telefone com Putin e discute guerra na Ucrânia

Por Redação O Sul | 9 de agosto de 2025

O governo brasileiro afirmou que Lula reiterou a defesa de uma solução pacífica e baseada no diálogo para o conflito. (Foto: Reprodução)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conversou, por telefone, neste sábado (9) com o presidente da Rússia, Vladimir Putin.

Segundo o governo brasileiro, Lula recebeu o telefonema de Putin, que durou 40 minutos. Os chefes de Estado, ainda de acordo com o Planalto, trataram, entre outros temas, da guerra da Rússia contra a Ucrânia.

Em maio, Lula e Putin se encontraram pessoalmente em Moscou, capital da Rússia. Na ocasião, segundo relatos, o presidente brasileiro também tratou do conflito que já dura três anos.

De acordo com comunicado do Planalto, neste sábado, os presidentes trataram das tratativas de Putin com os Estados Unidos e os “recentes esforços pela paz entre Rússia e Ucrânia”.

Putin e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, devem se encontrar na próxima semana, no Alasca, para tratar de uma proposta russa que pede o leste da Ucrânia em troca do fim da guerra.

O governo brasileiro afirmou que Lula reiterou a defesa de uma solução pacífica e baseada no diálogo para o conflito.

“Lula reafirmou que o seu governo está à disposição para contribuir com o que for necessário, inclusive no âmbito do Grupo de Amigos da Paz, lançado por iniciativa de Brasil e China”, diz a nota.
O presidente brasileiro tem defendido diálogo entre a Rússia e Ucrânia para que os países cheguem a um acordo de cessar-fogo. Durante viagem à França em junho, Lula sugeriu que outros países, com apoio da ONU, assumam a negociação de paz entre Rússia e Ucrânia.

Cenário econômico

Além do diálogo sobre a guerra na Ucrânia, Lula e Putin também conversaram a respeito do “atual cenário político e econômico internacional”.

O telefonema ocorreu dias após o governo dos Estados Unidos elevar para 50% a alíquota sobre exportações brasileiras e em meio a críticas do presidente americano, Donald Trump, ao Brics — grupo que reúne economias em desenvolvimento, como Rússia e Brasil.

Segundo o Palácio do Planalto, na conversa deste sábado, o Brics também esteve em pauta.

“O presidente Putin parabenizou o Brasil pelos resultados da Cúpula do BRICS realizada nos dias 6 e 7 de julho no Rio de Janeiro. Na esfera bilateral, reforçaram a intenção de organizar a próxima edição da Comissão de Alto Nível de Cooperação Brasil-Rússia ainda este ano”, diz o comunicado.

 

