Política Lula fará ato com senador Helder Barbalho, Tasso Jereissati e governadores eleitos

Por Redação O Sul | 4 de outubro de 2022

No Pará, Lula teve 52% dos votos, resultado bem inferior ao de Barbalho, que teve 70%. Foto: Ricardo Stuckert No Pará, Lula teve 52% dos votos, resultado bem inferior ao de Barbalho, que teve 70%. (Foto: Ricardo Stuckert) Foto: Ricardo Stuckert

Depois de dois dias em desvantagem na costura de alianças com vistas ao 2º turno, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fará um ato em São Paulo, onde pretende reunir governadores eleitos do PT e de partidos aliados, além de apoiadores do MDB e PSDB.

O governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), o senador Tasso Jereissati (PSDB-CE), cotado a vice de Simone Tebet (MDB), além dos eleitos Carlos Brandão (PSB-MA), Clécio Luís (Solidariedade-AP) marcarão presença.

Helder se dispôs a participar de atos com Lula no Pará e o ajudará na articulação com prefeitos do Estado, onde Lula teve 52% dos votos, resultado bem inferior ao de Barbalho, que teve 70%.

Tebet não é esperada neste ato e deverá declarar apoio a Lula em agenda paralela, também prevista para esta quarta.

