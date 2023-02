Notícias Lula faz exame de ressonância magnética no quadril em hospital de Brasília

Por Redação O Sul | 26 de fevereiro de 2023

Presidente vem se queixando de dores na perna em decorrência de uma bursite no joelho. (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez uma ressonância magnética no quadril nesse sábado (25), no Hospital Sírio Libanês, de Brasília. Segundo a assessoria do presidente, o exame já estava programado.

“O presidente realizou uma ressonância magnética no quadril, programada para acompanhamento da fisioterapia, dos exercícios que vem fazendo. Já está no Alvorada”, informou a Secom em nota para a imprensa.

Lula tem se queixado de dores na perna devido a uma bursite no joelho. Além disso, tem realizado exercícios para fortalecimento muscular desde a campanha eleitoral. No passado, o presidente enfrentou inflação semelhante no ombro. E tem feito infiltrações na região afetada para aliviar a dor. Por esse motivo, os médicos pediram que o presidente fizesse a ressonância para avaliar e definir a intensidade dos exercícios.

A bursite é caracterizada por uma inflamação que atinge uma estrutura do corpo chamada bursa, que está presente nas articulações. Ela pode ser crônica, quando o paciente sofre da inflamação a vida toda; ou aguda, quando os sintomas se apresentam durante um determinado período do tempo e podem diminuir e até sumir.

