Política Lula grava pronunciamento do 7 de Setembro com uma novidade

Por Redação O Sul | 5 de setembro de 2025

Neste ano, Lula defenderá soberania em meio às sanções dos Estados Unidos. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva gravou, na última quarta-feira (3), em Brasília, o pronunciamento oficial sobre o 7 de Setembro, que será transmitido em cadeia nacional de rádio e televisão. A exibição do discurso está prevista para a noite deste sábado (6), véspera das comemorações da Independência.

Uma das novidades do pronunciamento deste ano está no local escolhido para a gravação. Pela primeira vez desde o início do atual mandato, Lula gravou sua fala diretamente do gabinete presidencial, no Palácio do Planalto. Segundo ministros do governo, a escolha do local tem como objetivo reforçar o caráter institucional da mensagem, projetando a imagem de um chefe de Estado e dando ao discurso um tom mais solene e formal. “A intenção é transmitir força institucional”, afirmou uma fonte do Planalto.

Além do pronunciamento oficial, o presidente participará neste domingo (7) do tradicional desfile cívico-militar na Esplanada dos Ministérios, em Brasília. O evento marca as celebrações do Dia da Independência e deve contar com a presença de autoridades dos Três Poderes, além de representantes das Forças Armadas.

Paralelamente, partidos, sindicatos e movimentos sociais ligados à esquerda organizam manifestações em diversas cidades do País. Do outro lado, apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro também estão promovendo atos. O principal protesto bolsonarista será realizado na Avenida Paulista, em São Paulo, no domingo, e deve contar com a presença de aliados políticos do ex-presidente, em meio ao julgamento no Supremo Tribunal Federal.

Teor 

De acordo com informações de bastidores, o conteúdo do pronunciamento de Lula terá como foco central a defesa da soberania nacional. O presidente também deve incluir críticas a pessoas que ele classifica como “traidores da pátria”. Outro tema que deve ser abordado com destaque é o sistema de pagamentos instantâneos Pix, apontado como uma conquista brasileira que, segundo o governo, está sendo alvo de críticas e tentativas de desvalorização por interesses estrangeiros.

“O presidente vai destacar o Pix como uma ferramenta de inclusão financeira e inovação tecnológica nacional”, informou uma fonte próxima à equipe de comunicação do Planalto.

A defesa da soberania e da independência do País se conecta com o atual cenário de tensões comerciais entre o Brasil e os Estados Unidos, especialmente após o anúncio de novas tarifas sobre produtos brasileiros.

Nos últimos dias, Lula tem criticado de forma direta o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), a quem acusa de atuar contra os interesses do Brasil no exterior. “Traidor da pátria”, disse Lula, referindo-se ao parlamentar. O presidente também afirmou que “a Câmara dos Deputados deveria cassar o mandato de Eduardo Bolsonaro”. (Com informações do portal Metrópoles e da CNN Brasil)

