Notícias Lula inicia agenda em Nova York com empresários e jantar

Por Redação O Sul | 17 de setembro de 2023

Lula e Biden irão se reunir na quarta (20). (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está em Nova York, nos Estados Unidos, desde sábado (16). Ele está na cidade para discursar na 78ª Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU). Na agenda ainda, outro destaque é o encontro com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Na Big Apple até a quinta-feira, dia 21, Lula tem uma série de bilaterais com executivos e lideranças internacionais, de acordo com informações do Palácio do Planalto.

Já neste domingo, ele participou de um encontro com empresários, seguido de um jantar promovido pela Federação da Indústria do Estado de São Paulo (Fiesp). A maioria dos encontros ainda não foi detalhada e deve acontecer no Lotte Palace Hotel, onde está hospedado.

O presidente brasileiro tem priorizado agendas que acontecem geralmente nos hotéis em sua intensa rotina de viagens internacionais por conta da cirurgia de quadril que fará no fim deste mês. Em Nova York, não será diferente, conforme agenda divulgada pelo Palácio do Planalto.

Neste domingo, depois do encontro com empresários, Lula participou de um jantar promovido em sua homenagem e a participantes de um seminário que acontece nesta segunda, na Bolsa de Nova York (Nyse), organizado pela Fiesp e a Confederação Nacional das Indústrias (CNI). Dentre os presentes , nomes como o do presidente da Fiesp, Josué Gomes da Silva, e também da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), além de ministros como o da Fazenda, Fernando Haddad.

Reuniões bilaterais

Diferente do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Lula deve fazer uma série de reuniões bilaterais durante sua vinda a Nova York para discursar na ONU pela oitava vez. Como tradição, é o presidente brasileiro que abre a Assembleia. A expectativa é que Lula evidencie os eixos de sua política internacional.

Esta será a oitava vez que o presidente Lula abrirá uma Assembleia Geral da ONU. Ao longo de seus dois mandatos anteriores, ele participou do evento todos os anos entre 2003 e 2009. Em 2010, foi representado pelo então ministro das Relações Exteriores e atual assessor especial da Presidência, Celso Amorim.

Neste ano, o tema da 78ª sessão é o foco entre alcançar as metas da chamada Agenda 2030, que estabelece 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) a serem alcançados pelos 193 países-membros da ONU até 2030.

Além disso, Lula terá dois encontros com Biden na Big Apple. O primeiro é uma reunião bilateral, que está prevista para acontecer na quarta-feira (20). Na sequência, os presidentes brasileiro e americano lançam a “Iniciativa Global Lula-Biden para o Avanço dos Direitos Trabalhistas na Economia do Século XXI”.

O presidente Lula será acompanhado por uma grande comitiva de ministros em sua viagem a Nova York. Segundo fontes, pode ser a maior já vista para acompanhar um presidente brasileiro. Dentre eles, está o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que deve aproveitar a sua vinda a Nova York para anunciar o Plano de Transformação Ecológica do Brasil e tem encontros com empresários, autoridades e acadêmicos com foco na agenda climática.

