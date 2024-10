Política Lula lamenta a morte do publicitário Washington Olivetto: “Talvez o mais célebre nome da nossa propaganda”

Por Redação O Sul | 14 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Além de Lula, outras autoridades lamentaram a morte do publicitário e empresário aos 73 anos de idade Foto: Ricardo Stuckert/PR Além de Lula, outras autoridades lamentaram a morte do publicitário e empresário aos 73 anos de idade. (Foto: Ricardo Stuckert/PR) Foto: Ricardo Stuckert/PR

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lamentou a morte do publicitário e empresário Washington Olivetto. Nas redes sociais, o petista relembrou, na noite de domingo (13), a carreira de Olivetto e afirmou que ele é “talvez o mais célebre nome da nossa propaganda”.

“Aos 73 anos, nos despedimos do publicitário Washington Olivetto, talvez o mais célebre nome da nossa propaganda. Criador de grandes campanhas da televisão brasileira, Olivetto ganhou mais de 50 prêmios no Festival de Publicidade de Cannes e ficou conhecido como a mente por trás da propaganda do ‘Garoto Bombril’, um personagem clássico que moldou a publicidade desde a década de 70. Sua participação em empresas foi tão famosa que virou até música, a “W/Brasil” de Jorge Ben Jor. Também foi colunista, escrevendo artigos na imprensa brasileira por anos. Washington Olivetto foi ainda vice-presidente do Corinthians, ajudando a fundar a Democracia Corinthiana ao lado de grandes nomes como Sócrates e Casagrande, durante a ditadura militar. Meus sentimentos à família, amigos, colegas de profissão e admiradores”, escreveu Lula.

O publicitário morreu no domingo, aos 73 anos, no Rio de Janeiro. Ele estava internado no Hospital Copa Star devido a complicações pulmonares. Ícone da publicidade mundial, Olivetto criou uma série de propagandas emblemáticas, como os famosos comerciais da Bombril, estrelados pelo “Garoto Bombril”.

Além de Lula, outros políticos manifestaram pesar pela morte do publicitário. Torcedor do Corinthians, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, relembrou a passagem de Olivetto pela gestão do clube e a idealização do movimento “Democracia Corintiana” durante o regime militar. “Luto! Partiu o grande Washington Olivetto. Um dos maiores publicitários do Brasil, responsável por grandes campanhas e, inclusive, a Democracia Corinthiana. Meus sentimentos aos amigos e familiares”, afirmou Padilha.

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), exaltou a carreira de Olivetto e disse que a trajetória do profissional foi construída com “brilhantismo”. “A genialidade de Olivetto, impregnada na criação de suas peças, deixou marcas indeléveis no imaginário de gerações de brasileiros”, declarou o senador.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o publicitário levou a “brasilidade para o mundo em suas peças”.

Já o presidente do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), Aloizio Mercadante, chamou Olivetto de “gigante da publicidade”.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/lula-lamenta-a-morte-do-publicitario-washington-olivetto-talvez-o-mais-celebre-nome-da-nossa-propaganda/

Lula lamenta a morte do publicitário Washington Olivetto: “Talvez o mais célebre nome da nossa propaganda”

2024-10-14