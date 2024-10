Política Lula lamenta as mortes causadas por atirador no Rio Grande do Sul e critica distribuição “indiscriminada” de armas

23 de outubro de 2024

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) manifestou “solidariedade” nesta quarta-feira (23) aos familiares das vítimas de um atirador que matou três pessoas e feriu outras nove em Novo Hamburgo, no Vale do Sinos.

Em postagem nas redes sociais, Lula lamentou o episódio e criticou o que chamou de “distribuição indiscriminada de armamentos” no País. O atirador, que matou o próprio pai e um irmão, além de um policial militar, possuía armas registradas em seu nome.

“Isso não pode ser normalizado: a distribuição indiscriminada de armamentos na sociedade, com grande parte deles caindo nas mãos do crime, é inaceitável. Estendo minha solidariedade aos familiares das vítimas, incluindo a do policial militar Everton Kirsch Júnior, e a toda a comunidade afetada”, afirmou Lula em uma rede social.

As mortes ocorreram em Novo Hamburgo. Um homem de 45 anos manteve a própria família em cárcere privado, antes de cometer os homicídios. A polícia entrou no imóvel na manhã desta quarta-feira, após nove horas de cerco ao local e tentativas de negociação com atirador, que foi encontrado morto. De acordo com a Brigada Militar, o homem estava com quatro armas.

Além do pai e do irmão do criminoso, estavam no local a mãe e a cunhada dele. Todos foram atingidos pelos disparos após a chegada dos policiais e levados para o hospital.

Críticas à flexibilização do acesso a armas

Lula, desde a campanha eleitoral de 2022, critica a política do governo de Jair Bolsonaro (2019-2022) que facilitou o acesso da população à armas e munições. O presidente publicou um decreto em 2023 que, entre outros pontos, reduziu a quantidade de armas e munições que podem ser acessadas por civis para defesa pessoal.

A medida foi criticada por parte da oposição no Congresso e por associações que representam os CACs (Caçadores Atiradores e Colecionadores).

