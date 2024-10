Rio Grande do Sul Menino de três anos é abandonado pelo pai dentro de ônibus que faz linha de Porto Alegre a Gramado

Por Redação O Sul | 23 de outubro de 2024

Homem confessou ter deixado o filho porque não teria condições de criá-lo, e disse que buscaria tratamento para dependência química Foto: Reprodução de vídeo Homem confessou ter deixado o filho porque não teria condições de criá-lo, e disse que buscaria tratamento para dependência química Foto: Reprodução de vídeo

Um menino de três anos, com deficiência e que se alimenta por sonda, foi abandonado pelo pai, na terça-feira (22), em um ônibus de turismo que faz a linha Porto Alegre-Gramado.

O menino foi encontrado sozinho, e o pai, responsável por deixá-lo no veículo, alegou à polícia que tomou essa decisão para buscar tratamento contra o vício em drogas em uma clínica de reabilitação localizada em Três Coroas.

A Brigada Militar conseguiu identificar e prender o homem de 25 anos pouco depois do incidente. Através do sistema de videomonitoramento da rodoviária de Três Coroas, os agentes puderam acompanhar o momento em que o pai desembarcou do ônibus, deixando o menino para trás. As câmeras mostraram o suspeito se dirigindo até a clínica, onde ele buscaria tratamento.

Ao ser detido, o homem inicialmente negou ter abandonado a criança, mas, durante o interrogatório, acabou confessando o crime. Ele justificou sua ação afirmando que não tinha mais condições de cuidar do filho devido à sua dependência química. O pai relatou ainda que havia criado a criança sozinho após o abandono por parte da mãe do menino, deixando a responsabilidade exclusivamente sob seus cuidados.

A criança foi encontrada em condições precárias de higiene e saúde, o que fez com que fosse encaminhada ao Hospital Dr. Oswaldo Diesel. No hospital, os médicos constataram que o menino apresentava febre e sinais de maus-tratos, o que levou à sua internação imediata, sobretudo por suas condições especiais de saúde.

O pai também foi levado ao hospital para a realização de um laudo médico, antes de ser conduzido à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento de Taquara, onde o caso foi registrado. Ele agora enfrenta acusações de abandono de incapaz.

Apesar da gravidade do caso, o Conselho Tutelar de Três Coroas se recusou a emitir qualquer posicionamento sobre a situação. O caso segue em investigação pelas autoridades, enquanto a criança permanece sob cuidados médicos e à espera de definições sobre seu futuro.

