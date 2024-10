Grêmio Grêmio se prepara para a partida contra o Atlético-GO, no Campeonato Brasileiro

Por Redação O Sul | 23 de outubro de 2024

Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Na manhã desta quarta-feira (23), o Grêmio retornou os trabalhos no CT Presidente Luiz Carvalho, em Porto Alegre, com foco na partida do próximo final de semana. O tricolor enfrenta o Atlético-GO, no sábado (26), às 16h30min, pelo Brasileirão, na Arena, na Capital gaúcha.

O dia começou com exercícios na academia. Logo após, o elenco foi para o campo para finalizar o aquecimento com os preparadores físicos. A equipe realizou exercícios de agilidade e coordenação com os jogadores de linha, que foram divididos em três grupos, exercitando aceleração.

Na parte técnica, sob o comando de Renato Portaluppi, os jogadores trabalharam troca de passes rápidos com roubadas de bola. No final, os atletas realizaram uma dinâmica de ataque contra defesa, com três times realizando transição no meio de campo.

