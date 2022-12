Esporte Lula lamenta queda do Brasil na Copa e diz que time merecia mais: “Vamos em frente”

Por Redação O Sul | 9 de dezembro de 2022

Presidente eleito usou as redes sociais para lamentar a eliminação da Seleção na Copa. (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), reagiu à eliminação do Brasil na Copa do Mundo nesta sexta-feira (9). Além de elogiar Neymar pelo “belo gol” que abriu o placar contra a Croácia, Lula também comentou que a seleção brasileira “merecia mais” e buscou amenizar a tristeza pela queda com palavras de incentivo: “Na vida jamais podemos desistir”.

“O Brasil se esforçou, Neymar fez um belo gol e a equipe merecia mais. Meus cumprimentos aos jogadores e à comissão técnica. Vamos em frente que na vida jamais podemos desistir”, escreveu Lula em sua conta no Twitter.

No Estádio Cidade da Educação, a Seleção Brasileira perdeu nos pênaltis para a Croácia após as duas equipes empatarem por 1 a 1 na prorrogação. Os croatas, que já tinham passado pelo Japão nas oitavas também nas penalidades, avançam para a semifinal do Mundial, a segunda consecutiva da seleção europeia. O próximo adversário será a Seleção da Argentina.

Os atletas brasileiros demoraram duas horas depois do apito final para passar pela zona mista do Estádio Cidade da Educação, onde ficam os jornalistas, antes de retornarem para o hotel. Na passagem, muitos ainda tinham os olhos cheio de lágrimas pelo choro com a queda de forma dramática.

Antes disso, eles ouviram Tite se despedir da Seleção, após sua segunda Copa. Nas palavras dos atletas, o técnico falou de “coração aberto” e, principalmente, agradeceu a todos.

Apoio

Dois dias antes da Copa do Catar começar, Lula comentou que estava otimista com a conquista do hexacampeonato. “Depois de 20 anos, acho que chegou a hora do Brasil voltar a ser campeão do mundo”, disse o presidente eleito, em declaração feita ao lado do primeiro-ministro de Portugal, António Costa, durante um encontro diplomático em Lisboa, capital de Portugal.

Na ocasião, Lula ainda comentou que, no caso de uma eliminação brasileira, ficaria feliz se a taça fosse erguida por mãos portuguesas. “Mas, se o Brasil não ganhar e Portugal ganhar, também vou ficar feliz. Depois de ganhar uma Eurocopa, Portugal merece vencer uma Copa do Mundo”, comentou Lula.

Algo que ainda é possível de acontecer, já que seleção de Portugal segue no Catar e joga, neste sábado (10), contra Marrocos por uma vaga na semifinal da Copa.

Diferente do presidente eleito, que usou as redes com frequência para comentar as vitórias do Brasil durante o torneio, o presidente Jair Bolsonaro (PL) não publicou nenhuma postagem sobre as atuações da seleção brasileira no Catar enquanto esteve viva na Copa do Mundo.

