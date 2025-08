Política Lula lidera cenários de 1º turno e abre vantagem no 2°, aponta Datafolha

Por Redação O Sul | 2 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:











Foram ouvidas 2.004 pessoas com mais de 16 anos em 130 cidades do país nos dias 29 e 30 de julho. (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Pesquisa Datafolha divulgada nesse sábado (2) pelo jornal Folha de S.Paulo mostra que o presidente Lula (PT) lidera de forma isolada em todas as simulações de cenários de intenções de voto no primeiro turno das eleições presidenciais de 2026, e, no segundo, descolou-se, no limite da margem de erro, de Jair Bolsonaro (PL), que está inelegível até 2030, e do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP). Para o Datafolha, a pesquisa mostra uma ligeira recuperação da posição de Lula na disputa pela reeleição.

A margem de erro do levantamento é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram ouvidas 2.004 pessoas com mais de 16 anos em 130 cidades do país nos dias 29 e 30 de julho.

O Datafolha testou sete cenários de primeiro turno. Já as simulações do segundo turno, apontam que Lula se descolou de Bolsonaro e Tarcísio. Na pesquisa anterior ele estava em empate técnico com estes adversários.

1º turno

* Lula (PT) – 39

* Jair Bolsonaro (PL) – 33

* Ratinho Junior (PSD) – 7

* Ronaldo Caiado (União Brasil) – 5

* Romeu Zema (Novo) – 4

* Em branco/nulo/nenhum – 9

* Não sabem – 2

— Cenário 2 – Geraldo Alckmin, Tarcísio de Freitas, Ratinho Junior, Romeu Zema e Ronaldo Caiado

* Geraldo Alckmin (PSB) – 24

* Tarcísio de Freitas (Republicanos) – 22

* Ratinho Junior (PSD) – 14

* Romeu Zema (Novo) – 7

* Ronaldo Caiado (União Brasil) – 7

* Em branco/nulo/nenhum – 21

* Não sabem – 5

— Cenário 3 – Fernando Haddad, Tarcísio de Freitas, Ratinho Junior, Romeu Zema e Ronaldo Caiado

* Fernando Haddad (PT) – 23

* Tarcísio de Freitas (Republicanos) – 23

* Ratinho Junior (PSD) – 14

* Romeu Zema (Novo) – 7

* Ronaldo Caiado (União Brasil) – 7

* Em branco/nulo/nenhum – 21

* Não sabem – 5

— Cenário 4 – Lula, Tarcísio de Freitas, Ratinho Junior, Ronaldo Caiado, Romeu Zema

* Lula (PT) – 38

* Tarcísio de Freitas (Republicanos) – 21

* Ratinho Junior (PSD) – 12

* Ronaldo Caiado (União Brasil) – 7

* Romeu Zema (Novo) – 6

* Em branco/nulo/nenhum – 14

* Não sabem – 3

— Cenário 5 – Lula, Michelle Bolsonaro, Ratinho Junior, Ronaldo Caiado e Romeu Zema

* Lula (PT) – 39

* Michelle Bolsonaro (PL) – 24

* Ratinho Junior (PSD) – 10

* Ronaldo Caiado (União Brasil) – 7

* Romeu Zema (Novo) – 6

* Em branco/nulo/nenhum – 11

* Não sabem – 3

— Cenário 6 – Lula, Flávio Bolsonaro, Ratinho Junior, Ronaldo Caiado e Romeu Zema

* Lula (PT) – 40

* Flávio Bolsonaro (PL) – 18

* Ratinho Junior (PSD) – 11

* Ronaldo Caiado (União Brasil) – 8

* Romeu Zema (Novo) – 7

* Em branco/nulo/nenhum – 13

* Não sabem – 3

— Cenário 7 – Lula, Eduardo Bolsonaro, Ratinho Junior, Ronaldo Caiado e Romeu Zema

* Lula (PT) – 39

* Eduardo Bolsonaro (PL) – 20

* Ratinho Junior (PSD) – 11

* Ronaldo Caiado (União Brasil) – 8

* Romeu Zema (Novo) – 7

* Em branco/nulo/nenhum – 13

* Não sabem – 2

Espontânea

Na pesquisa espontânea, o entrevistado não tem uma lista de nomes para escolher. Veja os resultados:

* Lula – 22%

* Jair Bolsonaro – 17

* Tarcisio – 1

* Outras respostas -5

* Em branco/nulo/nenhum – 5

* Não vota – 1

* Não sabem – 49

Rejeição

A pesquisa também mediu a rejeição dos possíveis candidatos.

* Lula (PT) – 47

* Jair Bolsonaro (PL) – 44

* Eduardo Bolsonaro (PL) -38

* Flávio Bolsonaro (PL) – 36

* Michelle Bolsonaro (PL) – 36

* Fernando Haddad (PT) – 32

* Geraldo Alckmin (PSB) – 27

* Romeu Zema (Novo) – 22

* Ratinho Junior (PSD) – 21

* Ronaldo Caiado (União Brasil) – 18

* Tarcísio de Freitas (Republicanos) – 17

* Votaria em qualquer um/não rejeita nenhum – 1

* Rejeita todos/não votaria em nenhum – 2

* Não sabe – 1

2º turno

— Cenário Lula X Tarcísio

Caso o segundo turno fosse hoje entre Lula e Tarcísio, 45% votariam em Lula e 41%, no governador de São Paulo

* Lula – 45

* Tarcisio – 41

* Em branco/ nulo/nenhum – 12

* Não sabem – 2

— Cenário – Lula x Michelle Bolsonaro

Caso o segundo turno fosse hoje entre Lula e Michelle Bolsonaro, presidente teria 48% e ex-primeira-dama teria 40%

* Lula – 48

* Michelle – 40

* Em branco/ nulo/nenhum – 11

* Não sabem – 1

— Cenário Lula x Jair Bolsonaro

Em caso de segundo turno entre Lula e Bolsonaro, o presidente marcaria 47% e o ex-presidente, 43%.

* Lula – 47

* Jair Bolsonaro – 43

* Em branco/nulo/nenhum – 10

* Não sabem – 0

— Cenário Lula X Flávio Bolsonaro

Se segundo turno fosse entre Lula e Flávio Bolsonaro, o presidente teria 48% e senador, 37%

* Lula – 48

* Flávio Bolsonaro – 37%

* Em branco/ nulo/nenhum – 13

* Não sabem – 1

— Cenário Lula X Eduardo Bolsonaro

Se o segundo turno fosse entre Lula e Eduardo Bolsonaro, petista registraria 49% e deputado federal, 37%

* Lula – 49

* Eduardo Bolsonaro – 37

* Em branco/ nulo/nenhum – 13

* Não sabem – 1.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/lula-lidera-cenarios-de-1o-turno-e-abre-vantagem-no-2-aponta-datafolha/

Lula lidera cenários de 1º turno e abre vantagem no 2°, aponta Datafolha

2025-08-02