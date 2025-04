Política Lula lidera contra Tarcísio de Freitas, mas está em desvantagem em relação a Bolsonaro, diz pesquisa AtlasIntel

Por Redação O Sul | 2 de abril de 2025

Compartilhe esta notícia:











Cenário com presidente à frente é de primeiro turno; no segundo turno, Lula e Tarcísio aparecem empatados. (Foto: Cristiane Batista/Gov. SP)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva aparece à frente do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), com 41,7% a 33,9% na disputa por um novo mandato, em um cenário de primeiro turno, de acordo com pesquisa AtlasIntel divulgada na última terça-feira (1º).

Os outros candidatos testados pelo instituto nesse cenário eleitoral não chegam a dois dígitos: o influenciador digital e empresário Pablo Marçal (PRTB) tem 5,4%, seguido pelos governadores de Goiás, Ronaldo Caiado (União), com 3,8% e do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), com 3,6%. A ministra do Planejamento, Simone Tebet (MDB) tem 3,3%, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), 1,6% e a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva (Rede), 0,5%. Outros 6,2% não responderam ou pretendem anular ou votar em branco.

No segundo turno, no entanto, Lula e Tarcísio aparecem empatados, com vantagem numérica para o governador de São Paulo, com 47% a 46% de Lula. A margem de erro da pesquisa é de um ponto percentual, para mais ou para menos.

Lula x Bolsonaro

O instituto testou um cenário hipotético de disputa entre Lula e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está inelegível até 2030 e se tornou réu na semana passada, por decisão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, por tentativa de golpe de Estado, entre outros crimes.

Se as eleições fossem hoje, com os mesmos candidatos de 2022, Lula estaria em desvantagem em relação a Bolsonaro: o ex-presidente tem 45,6% e Lula, 40,6%. Ciro Gomes tem 5,7%, seguido por Simone Tebet, com 3,1%.

Entrevistados que disseram votar em outro candidato somam 2,1%, votos em branco e nulo são 2% e eleitores que não responderam, 1%. Em um eventual segundo turno, Bolsonaro aparece com 48% e Lula, com 46%, empatados tecnicamente dentro da margem de erro do levantamento.

A pesquisa foi feita entre os dias 20 e 24 de março, na véspera do julgamento do STF que tornou Bolsonaro e outros sete aliados réus.

O levantamento tem nível de confiança de 95%. Foram feitas 4.659 entrevistas pela internet, seguindo o método “recrutamento digital aleatório”. A pesquisa consta no relatório “Latam Pulse”, uma iniciativa conjunta entre AtlasIntel e Bloomberg, que fornece dados mensais sobre a situação política, social e econômica do Brasil, Argentina, Chile, Colômbia e México.

Os entrevistados foram questionados se a imagem de diferentes políticos e

personalidades públicas é positiva ou negativa. A imagem de Jair Bolsonaro é vista como negativa por 49% e positiva por 48%. Lula é visto de forma negativa por 53% e positiva por 45%.

Tarcísio de Freitas é avaliado de forma negativa por 46% e positiva por 45%. A

imagem do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, é negativa para 55% e positiva para 41%. O ministro e vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, é visto de forma negativa por 52% e positiva por 41%. (Com informações do Valor)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/lula-lidera-contra-tarcisio-de-freitas-mas-esta-em-desvantagem-em-relacao-a-bolsonaro-diz-pesquisa-atlasintel/

Lula lidera contra Tarcísio de Freitas, mas está em desvantagem em relação a Bolsonaro, diz pesquisa AtlasIntel

2025-04-02