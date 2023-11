Atualmente, ele é secretário especial adjunto de análise governamental na Casa Civil e professor do Departamento de Economia da PUC-SP. A diretoria de Relacionamento tradicionalmente é ocupada por servidores de carreira do BC por ter uma natureza mais administrativa, com atividades internas.

Os dois diretores que deixam seus cargos fazem parte do grupo que defendeu uma postura mais rígida do Banco Central quanto aos juros, votando por uma redução menor da taxa Selic na reunião de agosto do Comitê de Política Monetária (Copom).

As mudanças devem levar ao BC o olhar mais próximo do que governo espera. Os dois primeiros indicados pelo governo Lula, Gabriel Galípolo e Ailton Aquino, por exemplo, votaram pelo corte que possibilitou a queda de 0,5 ponto percentual.