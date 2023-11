Economia Novo presidente vê a Caixa como “indutora de crescimento”

10 de novembro de 2023

Incentivos ao microcrédito, acelerar modernização e abertura de novas agências estão nos planos de Vieira. (Foto: João Cruz/Agência Brasil)

O novo presidente da Caixa Econômica Federal, Carlos Antônio Vieira Fernandes, tomou posse e defendeu que a instituição financeira seja um “elemento indutor do crescimento” da economia, ao dizer que o banco tem R$ 1,7 trilhão em ativos “que impulsionam a economia do Brasil”. Diversas lideranças do Centrão estiveram presentes na cerimônia, que não contou com a participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Indicado pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), Carlos Vieira substituiu Rita Serrano no comando da Caixa em meio à reforma que Lula fez para acomodar membros do Centrão no Executivo em troca de apoio na Câmara. Estava previsto o comparecimento do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, mas ele cancelou a participação de última hora e foi representado pelo secretário-executivo da pasta, Dario Durigan.

“O diálogo entre Legislativo e Executivo é para o bem do Brasil. Não se faz democracia sem diálogo”, afirmou o presidente no início do seu discurso, ao dizer que sua nomeação é fruto do diálogo entre o Executivo e o Parlamento. Apesar de seu padrinho Arthur Lira não ter comparecido, lideranças do Centrão estiveram em peso na posse, como o deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-AL), Doutor Luizinho (PP-RJ), Hugo Motta (Republicanos-PB), o ministro do Esporte, André Fufuca, a senadora Daniella Ribeiro (PSD-PB). Chamou atenção de membros da Caixa e do governo a participação da ex-presidente da Caixa Daniella Marques na posse, já que ela comandou o banco público nos últimos meses de gestão de Jair Bolsonaro.

Em seu discurso, Vieira exaltou a presença da vice-presidente de habitação, Inês Magalhães. Horas depois, no entanto, em entrevista coletiva, ele não confirmou se a executiva seguiria na liderança da principal área da Caixa, apesar do pedido do Partido dos Trabalhadores (PT) a Lira. “Inês é um grande quadro do governo federal. É uma pessoa que tem um histórico de entregas”, afirmou. “A vida é dinâmica”, deixou em aberto.

Todas as vice-presidências do banco devem ser distribuídas a partidos do Centrão, mas ainda não há data para as nomeações. “Não vejo com estranhamento processos de trocas [no banco].”

O novo presidente da Caixa contou que Lula pediu a ele para “gerar governança” no banco público e colher os resultados para os mais necessitados. Ele disse que não existe “dicotomia” entre banco comercial e banco social, afirmou que há estudos para a criação da vice-presidência de Sustentabilidade e frisou que a transformação digital será uma das prioridades de sua gestão.

Vieira exaltou que a Caixa terá papel fundamental no âmbito do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), estimulando o desenvolvimento da habitação. “A Caixa estará em todo o território à disposição da execução desse programa. O banco tem papel de executar as políticas, somos contratados do governo para executar políticas”, discursou.

Além disso, segundo Vieira, haverá incentivo ao microcrédito. “Nosso desafio é acelerar a modernização da Caixa”, afirmou o presidente. “Minha gestão será feita com e para as pessoas.”

Vieira também falou que pretende abrir 800 agências do banco no próximo ano, na contramão dos seus pares do setor privado. Ele afirmou ainda que discutirá limites ao rotativo do cartão de crédito com a Febraban, a associação que representa o setor, bem como o parcelado sem juros.

Ele fez agradecimentos à ex-presidente Rita Serrano, que não compareceu à posse. “Ela foi responsável a trazer a empresa a apresentar resultados recorrentes, o que não fazia há muitos anos”, afirmou. “Foi a gestão dela que trouxe a empresa a esse patamar que queremos que continue existindo.”

Carlos Antônio Vieira Fernandes é economista e servidor de carreira da Caixa. No primeiro mandato da ex-presidente da República Dilma Rousseff (PT), ele assumiu a secretaria-executiva do Ministério das Cidades, quando Aguinaldo Ribeiro era ministro. Ele foi diretor-presidente da Funcef (Fundação dos Economiários Federais), o fundo de pensão do banco.

