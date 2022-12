Política “Lula me pediu para colocar pobre no Orçamento e rico no imposto de renda”, diz futuro ministro da Fazenda

Por Redação O Sul | 15 de dezembro de 2022

Em novembro, o futuro ministro da Fazenda havia dito que a reforma tributária será prioridade do governo eleito Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação (Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação) Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação

O futuro ministro da Fazenda do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Fernando Haddad, declarou durante o evento “Natal dos Catadores de Lixo”, que o presidente eleito lhe pediu para colocar o “pobre no Orçamento” e o “rico no imposto de renda“.

“Lula me fez um pedido. Ministro da fazenda precisa ter uma missão nesse país: colocar o pobre no Orçamento e o rico no imposto de renda. Essa frase resume o que ele quer”, disse Haddad.

Ao longo da campanha presidencial, Lula repetiu a necessidade de colocar essa frase em prática, indicando a necessidade de assistência aos mais pobres e de uma maior tributação em grandes fortunas.

No final de novembro, Fernando Haddad havia dito em evento da Febraban (Federação Brasileira de Bancos) que a principal prioridade do governo eleito é a reforma tributária.

“A determinação clara de Lula é que possamos dar logo no início do próximo governo uma prioridade total à reforma tributária. Na sequência, [Lula] pretende encaminhar uma proposta de reformulação dos impostos sobre renda e patrimônio para completar o ciclo de reforma dos tributos no Brasil”.

