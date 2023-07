Política Lula oficializa convite para Celso Sabino assumir o Ministério do Turismo, em busca de apoio do partido União Brasil

Por Redação O Sul | 13 de julho de 2023

Celso Sabino substituirá Daniela Carneiro à frente da pasta. (Foto: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) oficializou o convite ao deputado federal Celso Sabino (União Brasil-PA) para que ele assuma o Ministério do Turismo. Sabino aceitou o cargo, segundo a Secretaria de Comunicação Social do governo federal.

Ambos se reuniram no Palácio do Planalto nessa quinta-feira (13), com a presença do ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. A nomeação sairá no Diário Oficial da União nos próximos dias.

Em um vídeo publicado nesta quinta, Sabino confirmou que aceitou o convite. “Agradeço ao presidente pela confiança, agradeço a minha bancada do União Brasil na Câmara dos deputados e assumo com responsabilidade, disposição e vontade de fazer com que o turismo no nosso país signifique aquilo que significa em outras nações, com mais empregos, renda e mais desenvolvimento, trazendo divisas para favorecer a construção do Brasil que todos nós queremos”, disse.

A discussão sobre a substituição do comando no Turismo acontece há semanas. No dia 6 de julho, o ministro Paulo Pimenta, da Secretaria de Comunicação Social, admitiu que Daniela Carneiro (União Brasil-RJ) havia colocado o cargo à disposição e que tinha conhecimento que deixaria o ministério.

A troca no Turismo é pragmática. O governo escolheu Celso Sabino para o cargo de ministro em uma jogada ensaiada com a Câmara dos Deputados para melhorar a articulação política. A indicação de Sabino é da Câmara.

Celso Sabino tem 44 anos, foi auditor fiscal e, como deputado pelo Pará, está em seu segundo mandato. Já foi filiado a cinco partidos diferentes: PP, PR (atual PL), PSDB, PSL e, atualmente, está no União Brasil.

Trocas

O Palácio do Planalto também avalia mudanças nas pastas Esportes e Desenvolvimento Social, além do comando da Caixa.

Em um sinal de boa vontade com a Câmara dos Deputados, também será realizada uma avaliação da atual estrutura da Secretaria de Relações Institucionais, responsável pela articulação política.

Em abril deste ano, Daniela Carneiro pediu a desfiliação do partido. Junto com outros cinco parlamentares, ela alega “justa causa” por suposto “assédio” da direção nacional da sigla.

A situação irritou os dirigentes do União Brasil, que passaram a pressionar o governo para que outro membro da sigla assumisse a pasta.

O Ministério do Turismo foi criado em 2003, durante a primeira gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e tem como atribuição o desenvolvimento da política nacional de turismo sustentável.

A pasta também realiza a promoção e divulgação do turismo nacional, no país e no exterior, com estímulo à inovação, ao empreendedorismo e às iniciativas públicas e privadas de atividades turísticas.

O ministério também faz o planejamento, a coordenação, a supervisão e a avaliação dos planos e dos programas de incentivo ao turismo. Bem como a criação de diretrizes para a integração das ações de desenvolvimento do setor entre o governo federal e as administrações estaduais, distrital e municipais.

Junto aos demais ministérios, a pasta realiza medidas para a melhoria de infraestrutura, geração de emprego e renda, e se dedica ao enfrentamento de crises climáticas nos destinos turísticos.

É responsável pela regulação, fiscalização e ao estímulo à formalização, certificação e classificação de atividades, empreendimentos e equipamentos de prestadores de serviços turísticos. O ministério auxilia em programas de financiamento, acesso ao crédito e na gestão do Fundo Geral do Turismo.

No orçamento de 2023 foram disponibilizados R$ 4,1 bilhões para o desenvolvimento de suas atividades.

