Política Lula parabeniza Argentina pela vitória na Copa do Mundo do Catar

Por Redação O Sul | 18 de dezembro de 2022

Lula assistiu ao jogo no hotel em que está hospedado em Brasília ao lado do senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação (Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação) Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva parabenizou a Argentina pela vitória na final da Copa do Mundo neste domingo (18) em uma postagem pelo Twitter.

“Feliz com a vitória dos vizinhos argentinos. Grande jogo de Messi, que merecia muito, e Di Maria. Parabéns jogadores, comissão técnica da Argentina e meu amigo @alferdez”, escreveu Lula, mencionando o presidente argentino Alberto Fernández.

Lula assistiu ao jogo no hotel em que está hospedado em Brasília ao lado do senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP). Fernández esteve com Lula após a confirmação de sua vitória e já confirmou presença na posse do petista, em 1º de janeiro de 2023.

Resposta argentina

O presidente da Argentina, Alberto Fernández, agradeceu a mensagem do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, que parabenizou os argentinos pela vitória na final da Copa do Mundo, em postagem no Twitter.

“Obrigado querido amigo Lula. Os nossos jogadores e equipe técnica alcançaram uma vitória merecida, fruto do trabalho, esforço e compromisso com a nossa gente. Nossa eterna gratidão. Eles nos encheram de alegria. Ganhou a Argentina e se a Argentina ganha, a América Latina ganha”, escreveu o mandatário em resposta ao tuíte de Lula.

