Política Haddad consulta Renan Filho para comandar Ministério do Planejamento

Por Redação O Sul | 18 de dezembro de 2022

Senador alagoano teria recebido bem o convite, porém, disse que teria que conversar com a bancada do MDB no Senado antes de dar uma resposta sobre a pasta Foto: Reprodução/Instagram Senador alagoano teria recebido bem o convite, porém, disse que teria que conversar com a bancada do MDB no Senado antes de dar uma resposta sobre a pasta. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

O ministro da Fazenda do futuro governo, Fernando Haddad, sondou, por telefone, o senador eleito Renan Filho (MDB-AL), para ser o ministro do Planejamento do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O senador recebeu bem o convite, porém, disse que teria que conversar com a bancada do MDB no Senado antes de dar uma resposta sobre a pasta. Para interlocutores de Haddad, o senador poderia contribuir para ajudar no diálogo com o Congresso Nacional.

Menos técnico

Renan Filho teria preferência por pastas com viés menos técnico e mais finalístico, a exemplo do ministério das Cidades e Integração Nacional, com abertura para discutir melhor políticas públicas, regulações, habitação e saneamento. O MDB tenta emplacar entre dois e três ministérios na próxima gestão. Um deles deve ser para Simone Tebet, a senadora que concorreu à presidência pela legenda e embarcou na campanha de Lula no segundo turno.

37 ministérios

Caso se confirme o anúncio feito ontem (17) pelo futuro ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, no terceiro governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o Brasil terá, a partir do ano que vem, cerca de 60% mais ministérios do que na configuração atual da Esplanada, sob comando de Jair Bolsonaro (PT).

Rui Costa declarou à imprensa neste sábado que o governo Lula terá 37 ministérios –14 a mais do que os atuais 23.

Entre as áreas mencionadas por Costa que devem voltar a ter ministro próprio estão Esportes, Portos, Transportes, Pesca e Cidades, além do retorno da trinca Fazenda, Planejamento e Indústria, atualmente concentrada sob o guarda-chuva do Ministério da Economia. As informações são da CNN.

