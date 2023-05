Mundo Lula parabeniza Erdogan por eleição na Turquia: “Conte com a parceria do Brasil”

Por Redação O Sul | 28 de maio de 2023

Presidente turco foi reeleito para mais um mandato de cinco anos, mantendo controle do país desde 2003. (Foto: Reprodução)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva parabenizou o líder da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, que conquistou nesse domingo (28) mais um mandato de cinco ano como presidente do país. Erdogan foi reeleito, mantendo controle do país que vem desde 2003.

Lula desejou um “bom mandato” para Erdogan e disse que o presidente turco pode contar com a cooperação do Brasil em prol da paz e do combate à miséria no mundo.

“Desejo um bom mandato, de muito trabalho para o melhor do povo turco. E conte com a parceria do Brasil na cooperação global pela paz e no combate à pobreza e desenvolvimento do mundo”, escreveu Lula nas redes sociais.

Em nota, o Itamaraty também felicitou Erdogan e manifestou disposição em aprofundar relação bilateral com a Turquia:

“O Governo brasileiro felicita as autoridades e o povo turco pela conclusão do processo eleitoral e cumprimenta o presidente Recep Tayyip Erdogan por sua reeleição à Presidência da República da Turquia. O Governo brasileiro faz votos de pleno êxito ao Presidente reeleito no desempenho de seu novo mandato, e manifesta sua disposição de seguir aprofundando a relação bilateral em prol do desenvolvimento econômico e social dos dois países, e da cooperação global pela paz e pelo combate à pobreza.”

Outros líderes

Outros líderes mundiais também parabenizaram Erdogan. O presidente russo, Vladimir Putin afirmou que a vitória da sua contraparte turca é uma evidência de que o povo do país aprecia o trabalho altruísta de Erdogan.

“A vitória eleitoral foi um resultado natural de seu trabalho altruísta como chefe da República da Turquia, uma clara evidência do apoio do povo turco aos seus esforços para fortalecer a soberania do estado e conduzir uma política externa independente”, disse Putin em uma mensagem a Erdogan, informou o Kremlin. “Agradecemos muito a sua contribuição pessoal para o fortalecimento das relações amigáveis ​​russo-turcas e cooperação mutuamente benéfica em várias áreas”, disse Putin.

O emir do Catar, Sheikh Tamim bin Hamad al Thani, desejou sucesso a Erdogan em seu novo mandato em uma postagem no Twitter. “Meu querido irmão Recep Tayyip Erdogan, parabéns pela sua vitória. Desejo-lhe sucesso em seu novo mandato e que, por meio dele, alcance o que o povo turco aspira em termos de progresso, prosperidade e crescimento para nossas fortes relações bilaterais”, escreveu.

Por sua vez, o primeiro-ministro da Líbia, Abdul Hamid Dbeibah, também se manifestou e descreveu a “vitória eleitoral” do líder turco como uma “renovação da confiança do povo turco” nas políticas bem-sucedidas do presidente.

Segundo o Al Jazeera, o presidente iraniano Ebrahim Raisi parabenizou Erdogan pela reeleição, chamando-a de “um sinal de confiança contínua e valiosa do povo turco”. O líder do Azerbaijão, Ilham Aliyev, também parabenizou Erdogan em um telefonema, convidando-o a fazer uma visita a Baku, capital do país.

