Por Redação O Sul | 1 de fevereiro de 2025

Lula e Hugo Motta durante encontro em dezembro de 2024. (Foto: Ricardo Stuckert/PR/Divulgação)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) parabenizou o deputado federal Hugo Motta (Republicanos-PB) pela vitória na eleição para a Presidência da Câmara dos Deputados. Em nota divulgada logo após o anúncio do resultado, o chefe do Executivo demonstrou confiança em uma “parceria exitosa” com o novo presidente da Câmara.

“Parabenizo o deputado Hugo Motta pela sua eleição para a Presidência da Câmara dos Deputados. Estou certo de que avançaremos ainda mais nessa parceria exitosa entre Executivo e Legislativo, para a construção de um Brasil cada vez mais desenvolvido e mais justo, com responsabilidade fiscal, social e ambiental”, escreveu o presidente.

Motta foi eleito na tarde deste sábado com o voto de 444 deputados, a segunda maior votação da História. Aos 35 anos, ele será o deputado mais novo a assumir o cargo. A alta adesão se deu graças a um acordo de apoio que contou com 18 partidos, do PT ao PL.

Ele derrotou dois adversários: os deputados Marcel Van Hattem (Novo-RS), com 31 votos, e Henrique Vieira (PSOL-RJ), com 22. Houve dois votos em branco. As escolhas se dão de forma secreta.

A eleição de Motta consolida o domínio do centrão, bloco informal de partidos que há décadas dá as cartas no Congresso. O grupo informal de partidos tem indicados no governo de Luiz Inácio Lula da Silva, mas enfrenta divisões internas que tem dificultado a aprovação de projetos de interesse do Executivo.

Veja a íntegra da nota divulgada por Lula:

“Parabenizo o deputado Hugo Motta pela sua eleição para a Presidência da Câmara dos Deputados. Estou certo de que avançaremos ainda mais nessa parceria exitosa entre Executivo e Legislativo, para a construção de um Brasil cada vez mais desenvolvido e mais justo, com responsabilidade fiscal, social e ambiental.”

Negociações

Antes da eleição, que já tinha o resultado dado como certo pelos deputados, o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha (PT-SP), afirmou que o governo deve apresentar, ao novo presidente, nos próximos dias, a agenda de projetos prioritários do governo para 2025.

Entre as pautas citadas por Padilha, está a proposta que pretende zerar o Imposto de Renda para pessoas que ganham até R$ 5 mil.

Na lista de prioridades também deve constar um projeto voltado para microempreendedores e outro que cria o Acredita Exportação, para estimular a venda de produtos brasileiros no exterior.

Discurso

Durante o discurso da vitória, Motta acenou a todos os grupos. Fez críticas indiretas ao Poder Judiciário, pedindo harmonia aos Três Poderes, em um gesto à direita. E encerrou o discurso com a frase “ainda estamos aqui”, acenando à esquerda, com uma referência ao filme brasileiro “Ainda Estou Aqui”, sobre a história do ex-deputado federal Rubens Paiva durante a ditadura militar.

O novo presidente da Câmara, porém, ponderou que “não existe um caminho da esquerda, direita ou centro. Existe o caminho do Brasil”.

