Política Lula participa de ato político em Porto Alegre nesta sexta-feira

Por Redação O Sul | 13 de setembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Edegar Pretto (E), Lula (C), Pedro Ruas (D) e Olício Dutra participam do ato "Todos Juntos pelo Rio Grande do Sul" Foto: Caco Argemi/Divulgação Edegar Pretto (E), Lula (C), Pedro Ruas (D) e Olício Dutra participam do ato "Todos Juntos pelo Rio Grande do Sul". (Foto: Caco Argemi/Divulgação) Foto: Caco Argemi/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O candidato do PT à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, participará na sexta-feira (16), em Porto Alegre, do ato político “Todos Juntos pelo Rio Grande do Sul”.

O evento ocorrerá às 18h, no Largo Glênio Peres, no Centro da Capital, segundo a assessoria do petista. O candidato do PT ao governo gaúcho, Edegar Pretto, o postulante a vice na sua chapa, Pedro Ruas (PSOL), e o candidato ao Senado Olívio Dutra (PT) também estarão presentes.

Essa é a segunda vez que o ex-presidente vem ao Rio Grande do Sul neste ano. A primeira foi no início de junho, quando Lula esteve em Porto Alegre junto com Geraldo Alckmin (PSB), candidato a vice-presidente. Na ocasião, eles participaram de um ato político em uma casa de festas em frente ao aeroporto Salgado Filho.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política