O ato com o petista será realizado na quarta-feira, em uma casa de eventos em frente ao aeroporto Salgado Filho Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação O ato com o petista será realizado na quarta-feira, em uma casa de eventos em frente ao aeroporto Salgado Filho. (Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação) Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação

Pré-candidato do PT à Presidência da República, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva cumprirá agenda em Porto Alegre na semana que vem.

Segundo informações divulgadas pelo partido, um ato público com o petista “em defesa da soberania” será realizado na , a partir das 16h, em uma casa de eventos na avenida Severo Dullius, em frente ao aeroporto Salgado Filho, na Zona Norte da Capital.

Lula também terá encontros com líderes partidários, representantes dos setores da educação, da produção e do cooperativismo. Ele permanecerá em Porto Alegre até quinta-feira (02).

O anúncio de que o petista viria ao Rio Grande do Sul foi feito no fim , em Brasília, durante um encontro do ex-presidente com o pré-candidato do PT ao governo gaúcho, Edegar Pretto, e o presidente estadual do partido, deputado Paulo Pimenta.

