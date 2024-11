Política Lula passa por novos exames e é liberado para viagens aéreas

Por Redação O Sul | 10 de novembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Segundo o boletim médico, Lula mostrou melhora em relação aos exames anteriores e com isso o presidente foi liberado para fazer viagens aéreas Foto: Hugo Barreto/Metrópoles Segundo o boletim médico, Lula mostrou melhora em relação aos exames anteriores e com isso o presidente foi liberado para fazer viagens aéreas. (Foto: Hugo Barreto/Metrópoles) Foto: Hugo Barreto/Metrópoles

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) passou por novos exames neste domingo (10) para reavaliação após acidente doméstico, que ocorreu há três semanas. O chefe do Executivo foi ao hospital Sírio-Libanês, em Brasília, pela manhã.

Segundo o boletim médico, Lula mostrou melhora em relação aos exames anteriores e com isso o presidente foi liberado para fazer viagens aéreas.

Esta é a quinta vez que Lula repete os exames, que têm a intenção de monitorar o caso do presidente. Os três boletins anteriores mostraram um quadro “estável” e o presidente foi considerado apto a exercer as atividades em Brasília.

Lula caiu no banheiro do Palácio do Alvorada em 19 de outubro e bateu a parte de trás da cabeça. Ele precisou de cinco pontos no local do ferimento. Por causa do contragolpe da batida, o presidente teve um pequeno sangramento na região da têmpora.

Cancelamento de viagens

Nas avaliações anteriores, o presidente foi orientado por médicos a evitar voos. O petista cancelou compromissos internacionais desde o acidente: a Cúpula dos Brics, na Rússia; a COP29, no Azerbaijão; a COP16, na Colômbia.

Ainda durante as eleições municipais, Lula deixou de participar de atos de campanha de Guilherme Boulos (PSOL), então candidato à prefeitura de São Paulo. O presidente também não votou no segundo turno eleitoral, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista.

O petista também deixou de ir ao Peru para participar da Cúpula da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico. Segundo o Planalto, a decisão não foi motivada pelo estado de saúde do presidente, mas pelos compromissos com a Cúpula de Líderes do G20, que ocorre entre os dias 18 e 19 de novembro, no Rio de Janeiro.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/lula-passa-por-novos-exames-e-e-liberado-para-viagens-aereas/

Lula passa por novos exames e é liberado para viagens aéreas

2024-11-10