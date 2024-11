Mundo Ucrânia lança maior ataque a Moscou desde o início da guerra contra a Rússia

Por Redação O Sul | 10 de novembro de 2024

Segundo a Ucrânia, a Rússia também lançou um recorde drones contra o território ucraniano. (Foto: Reprodução)

Rússia e Ucrânia trocaram ataques recordes na guerra entre os dois países. Moscou lançou 145 drones na noite de sábado (9) — o maior número já registrado em um único ataque noturno da guerra, segundo o governo ucraniano.

Já conforme o governo russo, a Ucrânia lançou seu maior ataque a Moscou desde o início da guerra durante a noite de sábado, interrompendo voos em dois aeroportos na capital russa.

Um total de 34 drones foram lançados na direção de Moscou, disse o Ministério da Defesa russo. As defesas aéreas da Rússia abateram todos os drones sobre a região de Moscou entre 7h e 10h da manhã deste domingo (10), no horário local, de acordo com o Ministério da Defesa russo.

Os UAVs foram abatidos sobre as regiões de Ramenskoye, Kolomna e Domodedovo, em Moscou, disse Andrey Vorobyov, governador da região de Moscou.

Estilhaços dos drones em queda fizeram com que duas casas em Ramenskoye pegassem fogo. Uma mulher, 52, foi ferida pelos estilhaços e levada ao hospital com “queimaduras no rosto, pescoço e mãos”, disse Vorobyov, acrescentando que a mulher está em tratamento intensivo.

O ataque de domingo forçou as “restrições temporárias” de voos em Domodedovo e Zhukovsky, dois aeroportos que atendem a região de Moscou, a partir de pouco depois das 8h, horário local, informou a agência de mídia estatal russa TASS, citando a agência federal de transporte aéreo da Rússia. As restrições foram suspensas logo depois das 10h, horário local.

