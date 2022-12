Notícias Lula passará por exames na garganta em São Paulo neste domingo

Por Redação O Sul | 3 de dezembro de 2022

Lula disse que tem feito testes e, segundo a fonoaudióloga que o acompanha, está melhorando. (Foto: Ricardo Stuckert)

O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, passará por exames na garganta no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, neste domingo (4). No final de novembro, o presidente eleito passou um dia internado no Hospital Sírio-Libanês para retirar uma leucoplasia – espécie de lesão branca – da laringe. A lesão, localizada na prega vocal esquerda, foi diagnosticada no check-up realizado antes da viagem de Lula para o Egito.

Lula havia dito a jornalistas que nos próximos dias deveria fazer uma “revisão na garganta para ver como é que está”. Na ocasião, ele comentou que os exames seriam feitos possivelmente neste sábado (3). Entretanto, segundo a assessoria de Lula, ele irá ao hospital no domingo.

Durante coletiva, Lula disse ainda que tem feito testes e, segundo a fonoaudióloga que o acompanha, está melhorando.

“(…) Mas acho que tá boa a garganta. Eu tenho feito teste. Hoje mesmo eu falei pelo zoom com minha fonoaudióloga e ela diz que a garganta tá melhorando. Tem pessoas que fizeram a mesma cirurgia e ficaram um mês sem falar. Eu não fiquei um dia sem falar. Eu acho que tenho ajuda divina de estar me curando. Eu estou comendo de tudo. Não tem problema. Eu me engasguei menos do que habitualmente as pessoas se engasgam, sobretudo, com água. É interessante como a gente se engasga com água. E eu aprendi a tomar água diferente, tomar água devagar, mas eu vou ficar bem. Eu preciso da minha voz para governar esse país”.

A leucoplasia é o desenvolvimento de manchas ou placas brancas principalmente nas pregas vocais, mas também podem aparecer na região da laringe. Essas lesões são consideradas pré-malignas. No entanto, a evolução para um câncer ocorre em menos de 20% dos casos.

A lesão ocorre pelo depósito de queratina sobre o tecido das pregas vocais ou da laringe. Essa é uma resposta das células da região por conta das sucessivas “agressões” provocadas pelo tabaco, consumo de álcool ou por refluxo gastroesofágico.

Lula também realizou no check-up de 12 de novembro um ecocardiograma, angiotomografia e PET scan, que estão normais e seguem mostrando completa remissão do tumor diagnosticado em 2011. Naquele ano, ele teve um câncer de três centímetros de diâmetro na laringe, que o fez passar por mais de 30 sessões de quimioterapia.

O presidente eleito tem 77 anos e será o presidente mais velho a assumir o governo do Brasil. Durante a campanha eleitoral, sua voz muito rouca, por vezes falhada durante os discursos, debates e entrevistas, chamou a atenção de quem acompanhou o então candidato.

