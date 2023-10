Mundo Lula pede para a diplomacia brasileira não desistir de mobilização pelo fim da guerra entre Israel e Hamas

Por Redação O Sul | 19 de outubro de 2023

A ideia é apresentar uma nova resolução ou um comunicado público assinado pelos países que fazem parte do seleto grupo. Na foto, o presidente Lula Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Mesmo com o embargo dos Estados Unidos à resolução do Brasil, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pediu para a diplomacia brasileira se manter mobilizada pela pacificação do conflito entre Israel e Hamas.

Segundo relatos feitos, Lula tem pregado a necessidade de o Conselho de Segurança da ONU (Organização das Nações Unidas) – presidido pelo Brasil durante todo o mês de outubro– não se omitir neste momento. A ideia é apresentar uma nova resolução ou um comunicado público assinado pelos países que fazem parte do seleto grupo.

Um dos argumentos utilizados por diplomatas americanos é o de que a resolução brasileira poderia ganhar o apoio dos Estados Unidos em segundo momento. O presidente Joe Biden fora de Israel geraria menos desconforto diplomático para os americanos.

Lula também tratou sobre a guerra numa reunião por videoconferência com ministros palacianos na manhã desta quinta-feira (19). O petista reafirmou a necessidade de integrantes do governo serem cautelosos em afirmações públicas, evitando criar embaraços em momento considerado sensível.

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, representará o Brasil na reunião chamada pelo Egito para discutir a situação na Faixa de Gaza. O encontro está marcado para sábado (21).

O evento foi convocado em meio à escalada do conflito entre o Hamas e Israel. O esforço é na tentativa de evitar que o combate se espalhe pelo Oriente Médio. Além do Brasil e Egito, também devem participar Iraque, Turquia e Catar.

Lula tem defendido que se aguarde o resultado do encontro para uma nova reunião no âmbito do Conselho de Segurança da ONU.

A avaliação de integrantes da diplomacia brasileira é de que o conflito em Israel tem mais chances de ser amenizado com tratativas com a comunidade árabe do que no âmbito das superpotências mundiais.

Lula pede para a diplomacia brasileira não desistir de mobilização pelo fim da guerra entre Israel e Hamas

