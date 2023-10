Grêmio Torcedor do Grêmio joga um abridor de garrafa em gramado da Arena

Por Redação O Sul | 19 de outubro de 2023

Canobbio conseguiu entregar o abridor para o quarto árbitro depois de discutir à distância com funcionários do Grêmio Foto: Reprodução de TV

No final da partida contra o Athletico, na derrota por 2 a 1, um torcedor do Grêmio arremessou um abridor de garrafa no campo da Arena, em Porto Alegre. O atacante Canobbio, do Athletico, pegou o objeto e entregou para a equipe de arbitragem o que gerou confusão de alguns tricolores na saída do gramado contra o jogador do clube paranaense.

O ocorrido foi registrado na súmula da partida pelo árbitro Luiz Flávio de Oliveira. No registro diz que Canobbio “entregou ao quarto árbitro um abridor de garrafa de metal alegando ter sido arremessado em sua direção, vindo da tribuna de onde se encontrava a torcida do Grêmio”.

Canobbio conseguiu entregar o abridor para o quarto árbitro depois de discutir à distância com o segurança do Grêmio. O uruguaio também trocou camisa com o compatriota Luis Suárez no gramado antes de ir para os vestiários.

