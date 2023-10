Inter Quatro jogadores do Inter saem com problemas da partida contra o Bahia

Por Redação O Sul | 19 de outubro de 2023

Todos os jogadores serão reavaliados pelo departamento médico colorado Foto: Ricardo Duarte/Inter Todos os jogadores serão reavaliados pelo departamento médico colorado (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

Além da derrota, o Inter volta da partida contra o Bahia com pelo menos quatro problemas. Dalbert, Gabriel, Hugo Mallo e Luiz Adriano terão que ser reavaliados pelo departamento médico para ver se poderão estar liberados para o próximo compromisso do Brasileirão contra o Santos, no domingo (22), no Beira-Rio, em Porto Alegre.

Além disso, Lucca cumprirá suspensão contra o Santos. Com o resultado, o Inter soma 32 pontos e está em 12º lugar no Campeonato Brasileiro.

O volante e o centroavante deixaram o gramado no intervalo. Gabriel apresentou dores no tornozelo esquerdo e, no segundo tempo, já iniciou tratamento, mas não deve ser problema. Luiz Adriano teve um choque e caiu de mau jeito, com dores nas costelas.

Dalbert saiu com cãibra na coxa direita e muita dificuldade até para caminhar. Deu lugar a Hugo Mallo aos 19 minutos do segundo tempo, mas, já nos acréscimos, aos 51, o espanhol saiu com um problema na coxa esquerda. O lateral e zagueiro é quem mais preocupa.

