Por Redação O Sul | 19 de outubro de 2023

Lateral recebeu cartão vermelho nos acréscimos da partida Foto: Lucas Uebel/Grêmio Lateral recebeu cartão vermelho nos acréscimos da partida (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

A derrota do Grêmio para o Athletico-PR deixa ao menos um problema para a próxima partida do Brasileirão, no sábado (21), contra o São Paulo. O lateral-esquerdo Reinaldo foi expulso e é desfalque confirmado. Além dele, Iturbe reclamou de um problema na coxa direita, foi substituído ainda no intervalo.

Após levar o gol da virada, O lateral-esquerdo disputou a bola e acertou o atacante Arriagaba com o cotovelo. Após isso, o jogador foi expulso pelo árbitro da partida.

Inicialmente, o juiz aplicou o segundo amarelo para Reinaldo, que também resultaria na expulsão, mas foi ao vídeo analisar o lance e deu vermelho direto ao camisa 6. Após o jogo, o técnico Renato Portaluppi repudiou a atitude do jogador e afirmou que haverá punição.

Uma das novidades na partida contra o Athletico, o atacante Juan Iturbe jogou apenas 45 minutos em campo. O paraguaio recebeu a primeira oportunidade como titular no Grêmio, mas aparentou sentir lesão na coxa direita.

