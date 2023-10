Brasil Lula pede “prioridade absoluta” na repatriação de brasileiros que estão na região do conflito entre Israel e o Hamas

Por Redação O Sul | 10 de outubro de 2023

Presidente (foto) se reuniu com os ministros da Defesa, das Comunicações, da Secretaria-Geral da Presidência e telefonou para o chanceler Mauro Vieira Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pediu “prioridade absoluta” na repatriação de brasileiros que estão na região do conflito entre Israel e o Hamas, classificado pelos Estados Unidos e pela União Europeia como grupo terrorista.

A determinação foi reforçada em uma reunião por videoconferência na tarde da segunda-feira (09). Participaram os ministros José Múcio Monteiro (Defesa), Paulo Pimenta (Comunicações) e Márcio Macêdo (Secretaria-Geral da Presidência), além de Celso Amorim, chefe da assessoria internacional da Presidência da República.

Lula, que tem despachado do Palácio do Alvorada enquanto se recupera de uma cirurgia no quadril, também conversou por telefone com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. O chanceler está na Indonésia.

De acordo com integrantes do governo, o presidente reafirmou a posição de buscar uma solução de cessar-fogo. O país ocupa a presidência temporária do Conselho de Segurança das ONU (Organizações das Nações Unidas). Até agora mais de 2.377 pessoas pediram para deixar Israel; 26 na Faixa de Gaza.

