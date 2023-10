Inter Inter vence o América de Cali por 4 a 2 e garante vaga nas quartas da Libertadores da América Feminina

10 de outubro de 2023

Gurias Coloradas fizeram 4 a 2 no time da casa e jogam por empate contra o Boca Juniors para assegurar liderança do grupo

As Gurias Coloradas estão nas quartas de final da Libertadores da América Feminina. O Inter venceu o América de Cali por 4 a 2 na noite desta segunda-feira (09) e garantiu classificação com uma rodada de antecedência. Com seis pontos, o clube gaúcho pode empatar na última rodada, com o Boca Juniors, que termina em primeiro lugar no Grupo D.

No primeiro tempo, o Inter criou as chances de mais perigo na etapa inicial. Aos 16 minutos, Belén Aquino recebeu passe na esquerda, se livrou da marcação e bateu forte de perna direita marcando o primeiro gol das Gurias Coloradas.

A própria uruguaia teve boa oportunidade no fim para marcar o segundo. Do lado do América de Cali, as principais chegadas com Catalina Usme, em tentativas de longe, e Ingrid Vidal, em cabeceio para defesa de Gabi Barbieri.

No segundo tempo, aos três minutos, o América empatou com a craque Catalina Usme em chute de fora da área. Porém, no lance seguinte, o Inter voltou à frente com Letícia Monteiro. A meia recebeu na área, fez o giro e empurrou para as redes. Os dois times seguiram com boas oportunidades, até nova igualdade.

Aos 29, Usme cobrou escanteio e Wendy Natis subiu sozinha para tocar de cabeça para o gol. No entanto, as Gurias Coloradas deram resposta imediata outra vez. Paty Llanos serviu Eskerdinha na área para marcar o terceiro. Seis minutos depois, Sandoval cruzou da direita e Sol marcou o quarto de cabeça, dando números finais ao jogo.

A vitória deixa o Inter isolado na liderança do Grupo D, com seis pontos, dois a mais que o Boca Juniors. Já classificada, a equipe gaúcha joga por empate com as argentinas na rodada final para assegurar o primeiro lugar.

Com um ponto, o América de Cali está em terceiro. Além de vencer o Nacional, o time colombiano terá de torcer para as Gurias Coloradas vencerem o Boca e tirar a diferença de saldo (4 a -2) para passar de fase.

A terceira rodada do Grupo D, a última da primeira fase, acontece na quinta-feira. O Inter encara o Boca Juniors, e o America de Cali duela com o Nacional. As duas partidas ocorrem simultaneamente, às 19h30.

