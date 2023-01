Política Lula dá posse aos 37 ministros do novo governo

Na cerimônia, cada ministro foi chamado para assinar o termo de posse

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deu posse à equipe ministerial neste domingo (1º), após receber a faixa presidencial e discursar à população no parlatório do Palácio do Planalto. As cerimônias de transmissão de cargo de cada ministério serão realizadas a partir de segunda-feira (2º).

A posse dos ministros teve início por volta das 19h20. Na cerimônia, cada ministro foi chamado para assinar o termo de posse. A primeira ministra a ser empossada foi Sônia Guajajara (PSOL) que comandará o Ministério dos Povos Indígenas – pasta inédita dentro da estrutura do governo federal.

Durante a transição, Lula decidiu ampliar o número de ministérios do governo de 23 para 37.

Confira a lista completa dos ministros do terceiro governo Lula:

Fazenda: Fernando Haddad (PT);

Justiça: Flávio Dino (PSB);

Defesa: José Múcio Monteiro;

Relações Exteriores: Mauro Vieira;

Casa Civil: Rui Costa (PT);

Relações Institucionais: Alexandre Padilha (PT);

Secretaria-Geral: Márcio Macêdo (PT);

Advocacia-Geral da União: Jorge Messias;

Saúde: Nísia Trindade;

Educação: Camilo Santana (PT);

Gestão: Esther Dweck;

Portos e Aeroportos: Márcio França (PSB);

Ciência e Tecnologia: Luciana Santos (PCdoB);

Mulheres: Cida Gonçalves (PT);

Desenvolvimento Social: Wellington Dias (PT);

Cultura: Margareth Menezes;

Trabalho: Luiz Marinho (PT);

Igualdade Racial: Anielle Franco;

Direitos Humanos: Silvio Almeida;

Indústria e Comércio: Geraldo Alckmin (PSB);

Controladoria-Geral da União: Vinícius Marques de Carvalho;

Planejamento: Simone Tebet (MDB);

Meio Ambiente: Marina Silva (Rede);

Esportes: Ana Moser;

Integração e Desenvolvimento Regional: Waldez Góes (PDT);

Agricultura: Carlos Fávaro (PSD);

Povos Indígenas: Sônia Guajajara (PSOL);

Secretaria de Comunicação Social: Paulo Pimenta (PT);

Previdência Social: Carlos Lupi, presidente do PDT;

Pesca: André de Paula (PSD);

Gabinete de Segurança Institucional: general da reserva Marco Edson Gonçalves Dias;

Cidades: Jader Filho (MDB);

Turismo: Daniela Carneiro (União Brasil);

Minas e Energia: Alexandre Silveira (PSD);

Transportes: Renan Filho (MDB);

Comunicações: Juscelino Filho (União Brasil);

Desenvolvimento Agrário: Paulo Teixeira (PT);

