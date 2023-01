Rio Grande do Sul Eduardo Leite assina as primeiras medidas como governador

Por Redação O Sul | 1 de janeiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Decretos assinados neste domingo (1º) passam a valer em 2023 e estão vinculados a alterações tributárias Foto: Maurício Tonetto/Palácio Piratini Decretos assinados neste domingo (1º) passam a valer em 2023 e estão vinculados a alterações tributárias. (Foto: Maurício Tonetto/Palácio Piratini) Foto: Maurício Tonetto/Palácio Piratini

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Logo após tomar posse, o governador Eduardo Leite assinou as primeiras medidas do seu segundo mandato à frente do Palácio Piratini. Ele sancionou os projetos que reorganizam a estrutura administrativa do Estado e publicou decretos que concedem incentivos a determinados setores da economia gaúcha.

Leite sancionou a Lei 15.935, que institui o Novo Quadro Geral dos Cargos em Comissão e Funções Gratificadas do Poder Executivo. A lei também regulamenta a gratificação pelo exercício de direção e de vice-direção de Escola da Rede Pública Estadual de Ensino, fixa a remuneração mensal dos dirigentes de autarquias, fundações autárquicas, órgãos e entidades especiais, dispõe sobre a equipe de transição do candidato eleito para o cargo de governador do Estado, extingue cargos, funções e gratificações e dá outras providências. A lei foi proposta com o intuito de melhorar a gestão.

O governador também assinou a Lei 15.934, que dispõe sobre a nova estrutura administrativa do Poder Executivo, com as novas secretarias e a organização das pastas em função das prioridades do novo governo. “Depois de ajustar as contas, nosso desafio é melhorar o desempenho da gestão e da oferta dos serviços público”, afirmou Leite.

Os decretos assinados neste domingo (1º/1) passam a valer em 2023 e estão vinculados a alterações tributárias ligadas a compromissos do governo com a ampliação de investimentos ou de estímulo ao desenvolvimento setorial. Eles foram construídos a partir de diálogos promovidos por meio da Receita Estadual com diversos setores da economia gaúcha e incorporaram sugestões advindas de instâncias como fóruns de debates e relacionamento com o contribuinte da Secretaria da Fazenda.

Principais decretos que serão publicados nesta segunda-feira (2):

Indústria de beneficiamento de arroz

Prorroga até 31 de dezembro de 2024 a redução de base de cálculo do ICMS nas saídas interestaduais de arroz beneficiado. O benefício é importante para a manutenção da competitividade do arroz gaúcho.

Indústria de laticínios – Produção de Whey Protein

Amplia o crédito presumido para estabelecimentos que industrializam leite e soro de leite passando a contemplar também a lactose e a proteína concentrada de soro de leite – WPC. O benefício tem por objetivo dar mais competitividade e ampliar a produção no Estado, fortalecendo ainda mais a cadeia leiteira.

Tributação de bares e restaurantes

Prorroga regime diferenciado de apuração para bares e restaurantes. A sistemática tem por objetivo simplificar a apuração destes estabelecimentos e fomentar a formalização das operações neste setor.

Indústria de abate e processamento de suínos

Amplia benefício fiscal para a cadeia de suínos, tornando o Estado mais competitivo nas saídas de presuntaria, fiambreria, salsicharia, pastas, empanados, frescais, defumados, curados, cozidos, temperados e embutidos especiais.

Fabricante de aveia

Amplia os benefícios fiscais concedidos aos estabelecimentos fabricantes de aveia, equiparando aos concedidos na Região Sul, tornando o Estado mais competitivo neste setor e fomentando ainda a atividade primária.

* Por supervisão de: Decretos assinados neste domingo (1º) passam a valer em 2023 e estão vinculados a alterações tributárias. (Foto: Maurício Tonetto/Palácio Piratini)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul