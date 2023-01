Brasil Aposta de Arroio do Sal é uma das vencedoras da Mega da Virada

Por Redação O Sul | 1 de janeiro de 2023

As dezenas sorteadas foram 04 – 05 – 10 – 34 – 58 – 59. (Foto: Caixa/Divulgação)

Cinco apostas ganharam o prêmio da Mega da Virada. As dezenas foram sorteadas na noite de sábado (31), em São Paulo. O prêmio foi de R$ 541.969.966,29, o maior da história das Loterias da Caixa Econômica Federal. Uma aposta feita em Arroio do Sal, no litoral norte do Rio Grande do Sul, foi uma das cinco vencedoras do prêmio da Mega da Virada. O bolão vencedor feito no município gaúcho foi dividido em 45 cotas. Cada participante receberá R$ 2,4 milhões. As dezenas sorteadas foram 04, 05, 10, 34, 58 e 59.

As demais apostas que levaram o prêmio são de Florestal (MG), Santos (SP) e São José da Bela Vista (SP). Além disso, um vencedor fez a aposta pela internet. Cada ganhador vai receber R$ 108.393.993,26. Entre os ganhadores, três apostas foram bolões: uma em Santos (SP), com bolão de 34 cotas, a segunda em Arroio do Sal (RS), com bolão de 45 cotas e a terceira em São José da Bela Vista (SP), com bolão de 9 cotas.

A quina pagará a 2.485 apostadores um prêmio de R$ 45.438,78. Já a quadra teve 183.921 apostas vencedoras, sendo que cada uma será premiada com o valor de R$ 877,04.

Anos anteriores

Na Mega da Virada 2022, foram feitas mais de 435,21 milhões de apostas em todo o país, totalizando mais de R$ 1,95 bilhão em arrecadação, 30% a mais que no ano passado.

Quem mais encheu o cofre até o momento foram os dois jogos vencedores de 2021, que dividiram o prêmio de R$ 378,1 milhões — R$ 189 milhões para cada.Desde a primeira edição, em 2009, três sorteios tiveram os menores rateios, com prêmios divididos entre dois ganhadores. Em 2021, duas apostas dividiram R$ 378,1 milhões. No ano anterior, duas apostas dividiram R$ 325,2 milhões. Já em 2009, os dois vencedores dividiram R$ 144,9 Milhões.

Por outro lado, a maior divisão da Mega da Virada aconteceu em 2018, quando 52 apostas saíram vitoriosas para um prêmio de R$ 302,5 milhões. Cada vencedor ficou com “apenas” R$ 5,8 milhões.

Curiosidade

Por causa de suas praias menos movimentadas, Arroio do Sal é bastante frequentada por moradores de outras regiões do estado gaúcho, como da Serra, durante o verão. A cidade tem mais de 11 mil habitantes, conforme estimativa prévia do Censo de 2022. Mas, segundo a prefeitura, a população da cidade pode saltar para 120 mil no período de veraneio.

A curiosidade da população de Arroio do Sal é para saber quem são os novos milionários. O prefeito Affonso Flávio Angst foi pego de surpresa com a informação de que a aposta vencedora foi de um bolão com 45 pessoas. Angst, cujo apelido é Bolão, garante que não jogou desta vez.

