Política Lula promete zerar fome no Brasil até o fim do mandato

Por Redação O Sul | 17 de novembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











A discussão de iniciativas contra a fome e a pobreza são bandeiras da presidência brasileira do G20. Foto: Ricardo Stuckert/PR A discussão de iniciativas contra a fome e a pobreza são bandeiras da presidência brasileira do G20. (Foto: Ricardo Stuckert/PR) Foto: Ricardo Stuckert/PR

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva prometeu nesse sábado (16) que, até o fim do mandato, em 2026, nenhum brasileiro vai passar fome no País. A declaração foi feita no último dia do Festival Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, na região central do Rio de Janeiro.

“Quero dizer para os milhões de habitantes que passam fome no mundo, para as crianças que não sabem se vai ter alimento. Quero dizer que hoje não tem, mas amanhã vai ter. É preciso coragem para mudar essa história perversa”, disse o presidente. “O que falta não é produção de alimentos. O mundo tem tecnologia e genética para produzir alimentos suficientes. Falta responsabilidade para colocar o pobre no orçamento público e garantir comida. Tiramos 24 milhões de pessoas da fome até agora. E em 2026, não teremos nenhum brasileiro passando fome”.

O evento encerrou a programação do G20 Social, que reuniu durante três dias representantes do governo federal, movimentos sociais e instituições não governamentais. Na segunda (18) e terça-feira (19), acontece a Cúpula do G20, com os líderes dos principais países do mundo. A discussão de iniciativas contra a fome e a pobreza são bandeiras da presidência brasileira do G20.

“Quando colocamos fome para discutir no G20, era para transformar em questão politica. Ela é tratada como uma questão social, apenas um número estatístico para período de eleição e depois é esquecida. Quem tem fome é tratado como invisível no país”, disse o presidente. “Fome não é questão da natureza. Não é questão alheia ao ser humano. Ela é tratada como se não existisse. Mas é responsabilidade de todos nós governantes do planeta”.

Carro de Lula roubado

Um carro usado pela comitiva do presidente Lula para a reunião do G20 no Brasil foi roubado no Rio de Janeiro na noite de sábado. Segundo informações preliminares, o presidente não estava no veículo na hora do roubo. O automóvel, modelo Corolla da marca Toyota, de cor branca, foi fechado por outro carro por volta das 20h. Três indivíduos portando pistolas obrigaram o motorista a descer do Corolla, entraram no carro e fugiram. O motorista também teve o celular roubado. Ele prestou depoimento à Polícia Civil, que está à procura dos criminosos.

Este não é o primeiro veículo que prestava serviço para autoridades do G20 no Brasil que foi roubado no Rio. Um carro da comitiva do ministro Márcio Costa Macêdo foi roubado na manhã da última quinta-feira, no Centro do Rio. Durante operação para recuperar o veículo, policiais militares trocaram tiros com traficantes, na Favela Nova Holanda, em Bonsucesso, na Zona Norte.

O assalto aconteceu na Rua do Riachuelo, em frente ao hotel Monte Alegre. O local fica a cerca de 1 km do Quartel General da Polícia Militar e a 1,6 km do Museu de Arte Moderna (MAM), onde acontecerá a reunião de Cúpula do G20. O crime acontece no mesmo dia que tem início a operação de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) no Rio. O decreto presidencial autoriza o uso das Forças Armadas no patrulhamento da cidade.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/lula-promete-zerar-fome-no-pais-ate-fim-do-mandato/

Lula promete zerar fome no Brasil até o fim do mandato

2024-11-17