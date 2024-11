Mundo Escolta de Joe Biden tem Polícia Rodoviária Federal, Exército e Serviço Secreto dos Estados Unidos

Biden participa, a partir desta segunda (18), da reunião da Cúpula do G20. Foto: Oliver Contreras Biden participa, a partir desta segunda (18), da reunião da Cúpula do G20. (Foto: Oliver Contreras) Foto: Oliver Contreras

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, tem chegada prevista para a noite deste domingo (17) no Rio de Janeiro, vindo de Manaus. Em suas últimas semanas no cargo, Biden participa, a partir desta segunda (18), da reunião da Cúpula do G20.

A visita do americano começou a ser planejada há quatro meses e se materializou com a chegada de dois aviões em 6 de novembro passado. No interior das aeronaves, estavam suprimentos que lotaram sete caminhões baú.

Entre a carga vinda dos Estados Unidos estão galões de água, comida, um helicóptero, armas e munição. A ideia é não precisar da infraestrutura disponibilizada pelo Brasil. Se houver uma pane na rede de telefones, por exemplo, a comitiva tem seus próprios telefones, por satélite, e não tem a comunicação interrompida.

O armamento, o fuzil MPX, de calibre 556, ficará à disposição dos integrantes do Serviço Secreto americano que serão os agentes mais próximos ao presidente Biden. Eles estarão na comitiva. Os veículos blindados serão dirigidos pelos agentes dos Estados Unidos.

Junto à escolta americana haverá batedores da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Um policial federal (PF) foi destacado para estar na segurança aproximada do presidente americano junto com o Serviço Secreto.

No momento em que a comitiva com Biden passar pela Linha Vermelha, a segurança na via, que teve o policiamento reforçado por policiais militares nos últimos dias, receberá o reforço de militares do Exército. O helicóptero americano, trazido no início do mês, acompanhará o deslocamento.

Em campo, agentes do FBI, a polícia federal americana, e da CIA (serviço de inteligência) participaram de levantamentos e análise de risco sobre a visita. A NSA (Agência de Segurança Nacional) vasculha a internet auxiliando o trabalho do Setor de Guerra Cibernética, do Exército, e a Polícia Federal para evitar possíveis ações contra o presidente americano.

Biden na Amazônia

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, desembarcou em Manaus (AM), neste domingo, por volta das 13h30 (horário de Brasília) no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, dando início a uma visita histórica à região amazônica.

Durante a passagem pela capital amazonense, o democrata fará um sobrevoo de helicóptero pela Amazônia, visitará o Museu da Amazônia (Musa) e realizará um pronunciamento oficial para a imprensa, conforme informações divulgadas pelo governo americano. Esta é a primeira vez que um presidente em exercício dos Estados Unidos visita a região.

Duas aeronaves do governo americano pousaram na capital amazonense. A primeira aeronave, onde estava o presidente Biden, pousou às 13h30. Uma segunda aeronave pousou às 13h35. Os aviões decolaram de Lima, no Peru, por volta das 11h50.

Antes de chegar ao Brasil, o presidente participou da cúpula da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec), realizada em Lima, no Peru. Após o anúncio da visita de Joe Biden à Amazônia, aviões de carga norte-americanos desembarcaram em Manaus com recursos logísticos para apoiar a visita do atual presidente dos EUA.

A viagem até Manaus durou cerca de 1h40. Biden foi recebido pela embaixadora dos Estados Unidos no Brasil, Elizabeth Bagley, pelo governador do Amazonas, Wilson Lima e pelo prefeito de Manaus, David Almeida. O cientista brasileiro Carlos Nobre também acompanhará o presidente americano durante a visita.

