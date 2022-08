Política Lula: “Quer bater em mulher? Vá bater em outro lugar”

22 de agosto de 2022

Em discurso em São Paulo, candidato a presidente cometeu gafe ao falar sobre a violência contra a mulher. Foto: Ricardo Stuckert

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, candidato do PT à Presidência da República cometeu uma gafe ao falar sobre a Lei Maria da Penha no ato de campanha organizado pelo PT, no Vale do Anhangabaú, no Centro de São Paulo, no último sábado (20).

“Nós fizemos a Lei Maria da Penha. E eu dizia ‘mão de homem foi feita para trabalhar, para fazer carinho na pessoa que ele ama e nos seus filhos. Mão de homem não foi feita para bater em mulher’. Quer bater em mulher? Vá bater noutro lugar, mas não dentro da sua casa ou no Brasil porque nós não podemos mais aceitar isso”, declarou no discurso.

A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, foi ao Twitter para comentar o caso. Ela defendeu Lula, embora tenha citado que houve “uma frase mal colocada”.

“Ninguém dúvida do compromisso histórico de Lula com as mulheres. No seu governo tivemos os maiores avanços. Criou o Ministério da Mulher, sancionou a Lei Maria da Penha e inúmeros programas tiveram titularidade para as mulheres. É a prática que conta, e não uma frase mal colocada”, afirmou a dirigente petista.

