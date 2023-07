| Lula quer consultar os parceiros do Mercosul sobre a contraproposta à UE antes de embarcar para Bruxelas no fim de semana

Por Redação O Sul | 13 de julho de 2023

Lula par­ti­ci­pará de encon­tro da Comu­ni­dade dos Esta­dos da Amé­rica Latina e Caribe com a União Europeia, em Bruxelas. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O pre­si­dente Luiz Iná­cio Lula da Silva (PT) par­ti­ci­pará de encon­tro da Comu­ni­dade dos Esta­dos da Amé­rica Latina e Caribe (Celac) com a União Europeia (UE), em Bruxelas, Bélgica. A reunião acontece na próxima segunda (17) e terça-feira (18).

Lula quer con­sul­tar os par­cei­ros do Mer­co­sul sobre a con­tra­pro­posta à UE antes de embar­car para a reunião. Ele deseja que a con­tra­pro­posta envol­vendo o acordo comer­cial com a União Euro­peia esteja pronta e seja envi­ada para ava­li­a­ção dos demais inte­gran­tes do Mer­co­sul (Argen­tina, Uru­guai e Para­guai) antes de sua via­gem, no fim de semana.

Ele não irá apre­sen­tar o docu­mento aos euro­peus, mas quer indi­car que o Bra­sil já fez a sua parte e que aguar­dará a res­posta dos par­cei­ros regi­o­nais para dar anda­mento às tra­ta­ti­vas.

A expec­ta­tiva é de que uma nova rodada de nego­ci­a­ção com os euro­peus acon­teça entre os meses de agosto e setem­bro, já com o Bra­sil na pre­si­dên­cia tem­po­rá­ria do Mer­co­sul. Durante evento em Bra­sí­lia, Lula disse que o Bra­sil “não abre mão” das com­pras gover­na­men­tais no acordo. “Mui­tas vezes, as pes­soas tra­tam essas pos­si­bi­li­da­des de acordo como se fosse a Amé­rica do Sul que não qui­sesse fazer o acordo.”

O Minis­té­rio da Fazenda tem ten­tado colo­car panos quen­tes na divi­são. A des­peito de, inter­na­mente, o minis­tro Fer­nando Had­dad ter dado sinais de que é favo­rá­vel a uma con­clu­são rápida do acordo, a pasta não tem enca­be­çado um movi­mento mais crí­tico às suges­tões da Casa Civil.

Acordo com a UE

O acordo comercial com a União Europeia é negociado desde 1999 e, desde 2020, está na fase de revisão. Um documento adicional inserido pela UE porém, tem causado resistência por parte do governo brasileiro, que o vê como uma “ameaça”. O texto prevê sanções em caso de descumprimento de metas na questão ambiental, por exemplo. A expectativa no governo brasileiro é fechar o acordo até o fim deste ano, aproveitando que o Brasil comandará o Mercosul e a Espanha, a União Europeia, dois países engajados na conclusão das negociações.

Celac

A Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos é um bloco criado no México, em 2010, que reúne 33 países. A oficialização do grupo, no entanto, ocorreu em 2011.

A aliança busca a integração latino-americana e caribenha, além da coordenação política, econômica e social dos países. Na pauta, entram temas como desarmamento nuclear, agricultura familiar, cultura, energia e meio ambiente, com a América Latina em busca de autonomia.

Lula quer consultar os parceiros do Mercosul sobre a contraproposta à UE antes de embarcar para Bruxelas no fim de semana

