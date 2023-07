Esporte Time da Arábia Saudita deve enviar oferta ao Liverpool de R$ 250 milhões por Fabinho

Titular do Liverpool em grande parte da última temporada, Fabinho possui mais três anos de contrato com a equipe inglesa. Foto: Reprodução

Com a janela de transferências aberta até o dia 31 de agosto, a Arábia Saudita promete movimentar ainda mais o mercado. De acordo com o jornal inglês The Athletic, o Al-Ittihad, time de Kanté e Benzema, está pronto para enviar uma oferta ao Liverpool de R$ 250 milhões pela contratação do meio-campista brasileiro Fabinho.

Titular do Liverpool em grande parte da última temporada, Fabinho possui mais três anos de contrato com a equipe inglesa. Contudo, o Liverpool não deve dificultar a saída do volante brasileiro, mas para isso precisa contratar logo um substituto.

No momento, o portal inglês informa que o clube está trabalhando com o meia Romeo Lavia, do Southampton, para caso Fabinho se transfira para o futebol saudita. O meio-campo do Liverpool está passando por um processo de reformulação nesta temporada.

Até aqui, já saíram James Milner, Naby Keita e Alex Oxlade-Chamberlain – todos deixaram o clube no final de seus contratos – e chegaram Alexis Mac Allister, do Brighton, e Dominik Szoboszlai, do RB Leipzig. O capitão Jordan Henderson está inclinado a se mudar para o Al-Ettifaq, da Arábia Saudita, e deve ser outro a deixar o clube. O Al-Ettifaq será treinado pelo ex-craque da seleção inglesa Steven Gerrard.

Contratação

O Liverpool anunciou, nesta quinta-feira (13), que o atacante Darwin Nuñez passará a utilizar a camisa 9 a partir da temporada 2023/24. O número pertenceu a Roberto Firmino nos últimos anos.

Com a saída do brasileiro para o Al-Ahli, da Arábia Saudita, o uruguaio herdou o emblemático número 9. O clube inglês informou, também, que os torcedores que já compraram as novas camisas com o número antigo de Nuñez não ficarão no prejuízo.

“Os torcedores que já compraram as novas camisas de 2023-24 impressas com o nome ‘Darwin’ e o número ’27’ serão reembolsados ​​pessoalmente por Nuñez com uma troca igual por uma camisa ‘Darwin 9′”, disse o Liverpool em comunicado oficial.

O atacante de 24 anos foi comprado pelo Liverpool há um ano, junto ao Benfica, por 75 milhões de euros (R$ 392 milhões na época). Em sua primeira temporada na Inglaterra, Darwin Nuñez fez 42 jogos com 15 gols e quatro assistências.

