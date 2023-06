Cláudio Humberto Lula quer solução para Daniela até semana que vem

Por Cláudio Humberto | 13 de junho de 2023

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

O Palácio do Planalto trabalha para resolver a saída de Daniela Carneiro do Ministério do Turismo ainda este mês; mais provável já na próxima semana. Lula fez questão de uma reunião presencial para oficializar a situação política de Daniela ao marido da ministra e fiador político dela no cargo, Waguinho (Rep), prefeito de Belford Roxo. A pressa para saída da ministra é justificada pela regra fiscal, que pode ser votada no Senado ainda em junho. Lula quer alguma consistência na base aliada.

Apoio decisivo

A matemática palaciana precisa dos votos do União Brasil caso o texto sofra alteração no Senado e volte para apreciação na Câmara.

Cruz e espada

Mesmo sem voltar à Câmara, há pontos que podem ser vetados por Lula, como o Fundo Constitucional do DF. Vetos são votados pelo Congresso.

Compensação

Ao prefeito de Belford Roxo, Lula deve apresentar alternativas, como cargos federais no Rio ou no segundo escalão do governo.

Vale o gesto

Lula tem gratidão a Waguinho pelo apoio nas últimas eleições. Mas pouco ajudou. Obteve pouco mais de 4 mil votos para Lula no 2º turno.

Fux já tem endereço para trabalhar após sair do STF

Quando se aposentar, em menos de cinco anos, o ministro Luiz Fux, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), já tem um endereço para exercer a advocacia, caso seja esse o seu projeto: Rua Barão da Torres, 368, no exclusivo bairro carioca de Ipanema. É ali, vizinho onde o escritório do filho Rodrigo adquiriu um prédio, agora em reforma, para a futura sede da Fux Advogados. Fica ao lado do Talho Capixaba, padaria preferida da elite da região, e em frete à igreja Nossa Senhora da Paz.

Mais 5 anos

Fux completou 70 anos em abril e poderá ficar na ativa até 2028. Mas há rumores de que cogita antecipar a aposentadoria.

Atuação na carreira

Juiz de carreira, Luiz Fux é um dos poucos integrantes do STF com experiência anterior na magistratura.

Banca numerosa

Especializada em contencioso de alta complexidade, a banca conta com Rodrigo Fux, seu sócio Leonel e outros 33 profissionais do Direito.

Má fé transitada em julgado

A J&F, de Joesley e Wesley Batista, perdeu outra: acionava o presidente da Paper Excellente, Cláudio Cotrim, por acusação de má fé na venda da Eldorado Celulose, que se recusam a entregar. A dupla se deu mal: o ministro João Otavio de Noronha (STJ) negou o último recurso possível.

Lá vem bomba

A CPI do MST se reúne nesta terça-feira (12) para votar convocações e convites. Na lista, Luís Henrique Granado Vieira, testemunha de extorsão por invasores para autorizar colheita em terra invadida pelo MST.

Trocadinho é esmola

O aporte de apenas 20 milhões de euros no Fundo Amazonia chega a ser um insulto ao Brasil, décima maior economia do planeta. A alemã Ursula von der Leyen, da Comissão Europeia, deveria se envergonhar e o presidente Lula recusar o trocado com toda ênfase possível.

Embaixadora na Suécia

O governo do Reino da Suécia concedeu agrément à embaixadora Maria Edileuza Fontenele Reis, uma das mais admiradas diplomatas brasileiras. Ela é atualmente chefe da Embaixada do Brasil na Bulgária.

Fundo Constitucional

Relator da regra fiscal no Senado, Omar Aziz (PSD-AM), busca solução para alteração que compromete o Fundo Constitucional do DF. “Não dá para prejudicar Brasília”, avalia o senador.

Agenda

Gabriel Galípolo, na espera há um mês para ser avaliado no Senado a diretoria do Banco Central, deve ser sabatinado no fim deste mês, 27. Mas qualquer imprevisto chutará a sabatina para o segundo semestre.

Meu pirão primeiro

Luiz Marinho, ministro do Trabalho, deu uma canetada e dispensou nesta segunda (12) Gilberto Carvalho do conselho fiscal do Sesc. Com remuneração de até R$27 mil, o cargo ficou com o próprio ministro.

Salário complementar

A canetada de Luiz Marinho não parou na dispensa de Carvalho e autonomeação. Acomodou outro “companheiro” em belíssima posição. Colocou o petista Paulo Pimenta no conselho fiscal do Senac.

Pergunta na História

Sabatina-relâmpago é bom sinal para quem?

PODER SEM PUDOR

Cai fora, deputado

O jurista Paulo Brossard era deputado estadual, no Rio Grande do Sul, e discursava sobre a crise política da época e fingia não ouvir os insistentes pedidos de aparte de um adversário, Porcínio Pinto (PTB): “Como é, vossa excelência vai ou não me dar uma palavrinha?”. Brossard parou de repente e respondeu com calma e firmeza: “Por favor, retire-se do meu discurso!”

Com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

