Política Lula rebate Bolsonaro sobre Celso Daniel e diz que presidente é “mentiroso”

Por Redação O Sul | 8 de julho de 2022

Compartilhe esta notícia:











“O senhor Bolsonaro é mundialmente reconhecido como um mentiroso, que fala coisas sem base ou prova nenhuma", diz a nota. Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação “O senhor Bolsonaro é mundialmente reconhecido como um mentiroso, que fala coisas sem base ou prova nenhuma", diz a nota. (Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação) Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A assessoria do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) divulgou uma nota nesta quinta-feira (7) rebatendo as acusações feitas pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) sobre a morte do ex-prefeito de Santo André Celso Daniel. Em live nas redes sociais, Bolsonaro afirmou que o petista é o “mentor” do assassinato.

Segundo a assessoria de Lula, Bolsonaro é reconhecido por todo o mundo como um mentiroso e não tem provas das acusações.

“O senhor Bolsonaro é mundialmente reconhecido como um mentiroso, que fala coisas sem base ou prova nenhuma. Lamentamos a reprodução irresponsável das suas falas sem nenhuma base sobre os mais diversos assuntos – como pandemia e economia.”

Celso Daniel foi assassinado em fevereiro de 2002, em Itapecerica da Serra, em São Paulo. O então prefeito petista havia sido escolhido para comandar a campanha de Lula à Presidência naquele ano.

À época, a Polícia Civil concluiu que Celso Daniel foi vítima de “crime comum”. No entanto, o Ministério Público afirmou que a versão não se sustenta. O ex-presidente nunca foi investigado formalmente pelo caso.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política