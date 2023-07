Economia Lula recebe Arthur Lira e deputados e agradece a aprovação de prioridades econômicas do governo

Por Redação O Sul | 7 de julho de 2023

Reunião ocorreu logo após a Câmara aprovar a reforma tributária e o projeto que favorece o governo em julgamentos no Carf. (Foto: Cláudio Kbene/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) agradeceu nessa sexta-feira (7), em encontro no Palácio da Alvorada, o empenho do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e líderes partidários da Casa em “importantes votações” desta semana.

A reunião ocorreu logo após a Câmara aprovar a reforma tributária e o projeto que favorece o governo em julgamentos no Conselho de Administração de Recursos Fiscais (Carf).

A duas propostas, que seguirão para análise do Senado, são de interesse do governo. Outra pauta prioritária do Planalto, o novo marco fiscal teve a votação adiada para agosto.

“Me encontrei com o presidente da Câmara, Arthur Lira, e representantes dos deputados no final desta tarde de sexta, para agradecer pelas importantes votações da semana. Projetos importantes não para mim ou para o governo, mas para o Brasil”, disse Lula.

Lula já havia conversado por telefone com Lira para agradecer o empenho do parlamentar na aprovação da reforma tributária, segundo informou o ministro Alexandre Padilha (Relações Institucionais).

A discussão sobre um novo sistema tributário brasileiro se arrasta há quase 30 anos no Brasil, e o objetivo da medida é simplificar a cobrança de impostos no país.

Lula e o presidente da Câmara têm se reunido com mais frequência desde que o governo intensificou a articulação política para evitar derrotas no Congresso e tentar consolidar uma base parlamentar.

O novo encontro ocorre em meio às tratativas da substituição da ministra do Turismo, Daniela Carneiro, pelo deputado Celso Sabino (União-PA).

O Planalto já conformou que Daniela deixará o cargo e que o nome a ser confirmado é o de Sabino, filiado ao União Brasil e próximo a Lira.

A mudança visa garantir mais votos do União Brasil, cuja bancada no momento tem 59 deputados. Segundo o blog do jornalista Gerson Camarotti no g1, o governo também avalia abrir espaço para outros partidos na equipe ministerial.

Além de Lira, também participaram do encontro:

— ministro Alexandre Padilha (Relações Institucionais);

— ministro Rui Costa (Casa Civil);

— José Guimarães (PT-CE), líder do governo na Câmara;

— Elmar Nascimento (BA), líder do União Brasil na Câmara;

— Zeca Dirceu (PR), líder do PT na Câmara;

— Aureo Ribeiro (RJ), líder do Solidariedade na Câmara;

— Fábio Macedo (MA), líder do Podemos na Câmara;

— Jandira Feghali (RJ), líder do PCdoB na Câmara;

— Antonio Brito (BA), líder do PSD na Câmara;

— André Fufuca (MA), líder do PP na Câmara;

— Isnaldo Bulhões (AL), líder do MDB na Câmara;

— Luís Tibé (MG), líder do Avante na Câmara;

— Hugo Motta (PB), líder do Republicanos na Câmara;

— Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), líder da maioria e relator da reforma tributária;

— Reginaldo Lopes (PT-MG), presidente do grupo de trabalho da reforma tributária;

— deputado Túlio Gadêlha (Rede-PE);

— deputada Tabata Amaral (PSB-SP);

— e o deputado Aliel Machado (PV-PR).

Representação

Juntos, os líderes que se reuniram com Lula representam 338 deputados na Câmara. São lideranças de partidos de esquerda, centro e que se classificam como independentes, caso do União Brasil e Podemos.

Embora Túlio Gadêlha integre a federação partidária PSOL-Rede, atualmente, ele não é o líder do grupo. O cargo está com Guilherme Boulos (PSOL-SP).

O PSOL, que sinalizou para apoio ao governo petista e conta com um ministério, não esteve integralmente ao lado Planalto na votação da reforma tributária.

Dos 13 deputados da sigla, três se abstiveram nos dois turnos: Fernanda Melchionna (RS), Glauber Braga (RJ) e Sâmia Bomfim (SP).

Em maio, a infidelidade foi ainda maior. Durante a votação do marco fiscal na Câmara em maio, 12 deputados do PSOL votaram contra a proposta. Não houve nenhum voto a favor.

